Travail, Emploi et Sécurité sociale : 14.000 employés placés avant fin 2018

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, a annoncé que ses services avaient procédé à «l’inventaire des besoins en recrutement, notamment dans les zones enclavées», à l’issue duquel «un programme spécial a été mis en place en faveur des communes frontalières, à travers lequel 14.048 postes d’emploi, en cours de placement, ont été inscrits dans le cadre du Dispositif d’aide à l’insertion professionnel (DAIP), sachant que cette opération s’achèvera avant fin 2018, et ce en coordination avec les autorités locales des wilayas concernées». Évoquant les opérations de modernisation et d’extension du réseau des structures de proximité du secteur, le ministre a dit que le nombre des structures de proximité du système de sécurité sociale «est passé de 859 en 1999, à plus de 1.531 en 2018, dont 253 structures relevant des différents organismes de sécurité sociale au niveau des wilayas frontalières». Quant à l’emploi, les wilayas frontalières ont bénéficié de «69 agences locales d’emploi relevant des 12 agences de ces wilayas», a ajouté M. Zemali, soulignant que «31.755 placements ont été réalisés dans le secteur économique durant la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2018». Dans le cadre du DAIP, les jeunes de ces zones ont bénéficié de «88.317 postes de réinsertion depuis le lancement du dispositif jusqu’au 31 août 2018, dont 7.665 dans le cadre du contrat de travail aidé (CTA)». Il s’agit également de la réinsertion de «plus de 12.600 jeunes dans le même dispositif durant l’année en cours (du 1er janvier au 30 septembre)», a fait savoir le ministre. En matière de création des micro-entreprises, «54.123 entreprises ont été financées dans ces wilayas depuis le lancement du dispositif jusqu’à fin septembre 2018, ayant permis la création de plus de 117.000 emplois, dès le lancement de l’activité». Au cours de l’année en cours jusqu’à fin septembre dernier, «650 projets ont été financés, ayant permis la création de plus de 1.500 postes d’emploi dès leur lancement». Au terme de son intervention, le ministre du Travail a affirmé que la réussite du processus de développement des zones frontalières était «tributaire de la participation active de toutes les instances et institutions concernées, outre l’appui de tous les intervenants aux niveaux central et local».