Exportations : Nouvelles mesures

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a annoncé une série de nouvelles mesures visant à promouvoir les exportations dans les zones frontalières. M. Djellab a indiqué que ces nouvelles mesures «auront un impact important sur le développement dans les zones frontalières, la création de postes d'emploi, l'intensification de l'activité commerciale dans ces espaces et le renforcement de l'intégration économique avec les pays voisins». Ces mesures prévoient la relance des manifestations économiques et des expositions dans les wilayas frontalières du Mouggar (Tindouf) et d'Assihar (Tamanrasset), le Salon des produits agricoles (El- Oued) et le Salon des dattes (Béchar et Adrar). Ces manifestations bénéficieront d'un soutien financier de l'État, pour couvrir tous leurs frais, tout en leur conférant un caractère international, à travers l'élargissement de la participation aux pays voisins, notamment les pays africains, a expliqué le ministre. Le premier responsable du secteur a annoncé également la révision des mécanismes de soutien financier du Fonds spécial pour la promotion des exportations (FSPE), pour introduire le transport dans la liste des activités qui bénéficieront de l'aide du FSPE. Cela permettra de rembourser les frais du transport terrestre des marchandises exportées via les wilayas frontalières, selon le ministre, qui a ajouté que les opérations y afférentes ont été confiées au Groupe transport de marchandises et de logistique (Logitrans). Le système législatif régissant les opérations de commerce par troc sera en outre révisé. La liste des marchandises concernées sera élargie et actualisée en prenant en compte les besoins et les spécificités de chaque wilaya, sous la supervision des walis concernés. Il sera procédé également au soutien de la réalisation de bases logistiques dans les zones frontalières, ce qui permettra de créer une nouvelle dynamique dans ces régions, a fait savoir le ministre. M. Djellab a mis l'accent par ailleurs sur le rôle des postes frontaliers dans la promotion du commerce extérieur et la création de nouvelles activités autour de l'activité d'exportation, telles que les industries manufacturières. Le ministre a fait savoir qu'une stratégie nationale de promotion des exportations hors hydrocarbures aux moyen et long termes était en cours d'élaboration. Cette stratégie, qui prévoit tous les aspects financier, législatif et règlementaire, vise la suppression des obstacles qui entravent l'activité des exportateurs.