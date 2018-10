Développement des wilayas frontalières : Le Président Bouteflika décide un programme spécial

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a décidé d'octroyer «un programme spécial de développement aux wilayas frontalières», a annoncé le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui. Intervenant, à l'ouverture des travaux de la Rencontre nationale sur le développement des zones frontalières, M. Bedoui a affirmé que «le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, fidèle à ses engagements et à ses positions de principe, a décidé de consacrer aux wilayas frontalières un programme spécial de développement et a chargé le gouvernement de l'élaborer le plus tôt possible». Le ministre de l'Intérieur a appelé «toutes les administrations centrales et locales, les élus et les opérateurs économiques à se mobiliser pour la concrétisation et la valorisation des résultats de ce programme sur le terrain, au sein de la stratégie que nous nous attelons à débattre aujourd'hui».

«Aménagement et développement des zones frontalières : une priorité nationale», tel est le thème d’une rencontre de concertation de deux jours qu’abrite depuis hier le Centre international des conférences d’Alger.

Initiée par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, cette rencontre est placée sous le haut patronage du Président Abdelaziz Bouteflika. D’une extrême importance, la priorisation des régions frontalières dans l’action des pouvoirs publics est désormais chose acquise, et confirmé d’ailleurs par la présence de plusieurs membres du gouvernement. En effet, outre le ministre de l’Intérieur, M. Noureddine Bedoui, sous l’égide duquel s’est tenue cette manifestation, l’on notait la présence du ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la pêche, M Abdelkader Bouazghi, du ministre de l’Energie , M Mustapha Guitouni, du ministre de l’Industrie et des Mines, M. Youcef Yousfi, du ministre du Commerce, M Saïd Djellab, du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, M. Mourad Zemali, du ministre du Transport et des travaux publics M. Abdelghani Zaalane, du ministre du Tourisme et de l’Artisanat, M Abdelkader Benmessaoud ainsi que du représentant du ministre des Ressources en eaux, M. Hocine Necib. Aux cotés de cette délégation gouvernementale venue attester de l’importance que revêtent les zones frontalières dans la feuille route de l’Exécutif, les walis des dix wilayas frontalières présents à cette rencontre qui les concerne au premier plan ainsi que des hauts responsables de la police et de la gendarmerie, des chefs d’entreprise et responsables d’organisations patronales, des élus locaux et nationaux ainsi que des experts nationaux et étrangers. Toute l’assistance a applaudi l’annonce, par M Bedoui, de la décision de l’Etat d’octroyer un programme spécial de développement aux wilayas frontalières. «Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, fidèle à ses engagements et à ses positions de principe, a décidé de consacrer aux wilayas frontalières un programme spécial de développement et a chargé le gouvernement de l’élaborer dans les plus brefs délais», a affirmé le ministre de l’Intérieur dans son allocution d’ouverture des travaux. Il a enchainé en sollicitant «toutes les administrations centrales et locales, les élus et les opérateurs économiques à se mobiliser pour la concrétisation et la valorisation des résultats de ce programme sur le terrain au sein de la stratégie que nous nous attelons à débattre aujourd’hui ».



Le financement n’est pas une contrainte



Un nouveau programme qui sera financé, précise t-il, par le Fond spécial du Sud et la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales. M. Bedoui a assuré que le financement des efforts tendant à mieux développer les régions frontalières ne pose, pour ainsi dire, aucun problème. Le plus important est de réussir cette nouvelle vision par une synergie des efforts dans le cadre

d’une stratégie intersectorielle efficace impliquant, outre les opérateurs économiques, les services de sécurité et les élus locaux. L’objectif recherché étant de valoriser l’attractivité des zones frontalières tant du point de vue économique qu’en matière d’amélioration des conditions de vie des populations locales. M. Bedoui a ainsi plaidé pour une approche anticipative à caractère stratégique et qui s’inscrit en vertu des orientations du Président de la République. Il rappelle dans ce cadre que la décision du Chef de l’Etat «de créer dix wilayas déléguées au Sud émane de sa conviction que ces wilayas sont capables de se prendre en charge et de se développer». «Le choix de ces wilayas, qui n’est pas fortuit, s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’aménagement du territoire et du développement des régions frontalières», a t-il dit. Conjuguer les efforts à même d’impulser une véritable dynamique de progrès au niveau des zones frontalières, c’est ce que M. Bedoui n’a cessé de répéter, précisant que la rencontre initiée par son département a pour objectif «d’examiner les moyens susceptibles d’accélérer le développement dans les régions frontalières à l’instar des régions des Hauts-Plateaux et du Grand Sud. Cela s’inscrit, explique t-il, dans la logique de la poursuite des efforts engagés depuis 2000 sous la gouvernance judicieuse du Chef de l’Etat qui a initié des réformes sans précédent ayant permis «d’en finir avec les scènes de destruction et d’anarchie, outre le lancement d’un processus de développement consistant en des plans quinquennaux visant à combler le déficit et à accomplir des réalisations». Le ministre a mis en garde par ailleurs contre les «conflits armés qui se déplacent d’un territoire à un autre», rappelant, là également, que le pays «n’est pas à l’abri de ces mutations d’autant plus qu’il est limitrophe aux régions les plus touchées».



Préserver les populations contre toute menace



À ce propos, il préconise la mise en place d’une stratégie sécuritaire mieux adaptée et qui consiste, dit-il, «à immuniser les citoyens et leur faire prendre conscience des risques et menaces qui les guettent tant au niveau des frontières qu’à l’intérieur du pays, tout en expliquant que l’avenir de leur économie dépend à présent des capacités créatives et novatrices». Evoquant la loi approuvée par le Président de la République en 2010 relative au Schéma national d’aménagement et de développement durable, qui a abordé en détails les orientations futures du pays à l’horizon 2030, il fera savoir que cette stratégie «ne mettra aucune région du pays à l’écart, et que la question qui se pose est comment concrétiser ce schéma de façon globale». M. Bedoui se dit en outre convaincu que les régions frontalières représentent «un second souffle économique pour l’Algérie dans la perspective des échanges économiques avec les pays africains». Il conforte son propos en citant le poste frontalier avec la Mauritanie ayant permis l’ouverture de nouveaux horizons pour une coopération fructueuse, stratégique et sérieuse entre les deux pays. Il a longuement insisté sur le fait que, les frontières algériennes qui posent aujourd’hui des défis liés à la contrebande et aux conflits armés, doivent être érigées en parcs urbains développés et en centres de rayonnement économique pour notre voisinage.

Dans leurs interventions, les autres ministres ont mis l’accent sur les efforts consentis par leurs départements respectifs au profit du développement des zones frontalières. Ces derniers ont également annoncé une série de perspectives prometteuses devant conforter cette démarche de prise en charge des besoins de ces mêmes régions, notamment sur le plan infrastructurel de développement, d’emploi et d’exploitation du riche potentiel dont elles disposent.

Karim Aoudia

Signature de deux conventions avec l’Agence spatiale algérienne et l’Ecole des hautes études commerciales

Deux conventions ont été signées hier entre le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire et l’Agence spatiale algérienne ainsi que l’Ecole des hautes études commerciales. La première convention a été signée par le directeur général de l’Aménagement et de l’Attractivité du territoire, M.Madjid Ait-Saâda du ministère de l’Intérieur et le directeur général de l’ASAL, M. Azzedine Oussedik. Elle a pour but de mettre à la disposition du ministère de l’Intérieur l’imagerie satellitaire qui demeure un outil spatial très important, notamment en matière de prévention des risques majeurs, a expliqué M. Ait-Saâda. Pour ce qui est de la deuxième convention, elle a été signée par ce même responsable et le directeur général de l’EHEC, Athman Akhlef. Son objectif est d’assurer une formation approprié aux étudiants et aux cadres du ministère de l’Intérieur dans le domaine de la gouvernance territoriale.

K. A.