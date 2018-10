24e opération de relogement dans la wilaya d'Alger : La deuxième phase prévue demain

C’est la fin du calvaire pour plus de 4.000 familles occupant des habitations précaires et exigües. En effet, ces derniers pourront bénéficier, dés demain, d’un logement décent, et ce, dans le cadre des opérations de relogement menées par la wilaya d'Alger depuis 2014.Il s’agit, donc, de la deuxième phase de la 24e opération de relogement qui porte, selon les services de la wilaya, 2.000 logements publics locatifs (sociaux) et 2.000 autres unités de la formule LSP (social participatif).

Dans la perspective de la réussite de cette énième opération, le wali d’Alger, M. Abdelkader Zoukh, s’est longuement entretenu cette semaine avec son staff technique, et ce, en présence du directeur du logement et des directeurs des entreprises d'hygiène (Extranet et Netcom) afin de finaliser le processus de relogement, et mettre les dernières retouches. Il s’agit de passer en revue l’ensemble des aspects concernant l’état des cités devant recevoir dans le courant de cette semaine, les futurs bénéficiaires. Ainsi, cette opération de relogement touchera les résidents des habitations vétustes, des bidonvilles, des caves et terrasses, des chalets et ceux occupant des espaces trop exigus dans les communes de Baraki, Gué de Constantine, Réghaia et Chéraga. Il est également question d'éliminer les habitations situées sur les rives des Oueds, et ce, en prévision et des fortes pluies attendues et l’hiver, qui peuvent provoquer des inondations.

Il y a lieu de souligner qu’après l'achèvement de la 23e opération de relogement qui a concerné plus de 8.000 familles, la 24e opération de relogement dans la wilaya d'Alger a été scindée en 4 étapes. Elle devra profiter, également à plus de 8.000 familles réparties en (LPL) avec 6.000 familles, et 2.000 logements sociaux participatifs. La première étape s’est déroulée en deux jours, les 4 et 12 juillet dernier, touchant plus de 1.000 familles.

De juin 2014 à ce jour, et grâce aux opérations de relogement, comprenant notamment, les dispositifs de l’AADL, formule sociale, et du logement promotionnel, la wilaya d’Alger a reloger 90.000 familles et récupérer une assiette foncière de plus de 530 hectares

Pour éviter la naissance de nouveaux bidonvilles, il est procédé à la démolition systématique de toute construction illégale sur les 530 hectares qui sont affectés dans leur totalité, à la réalisation de quotas supplémentaires de logement, à la création d’espaces verts et à la promotion de différents projets de développement qui profiteront à toute la communauté. S'agissant des familles qui vivent dans la promiscuité, M. Zoukh avait indiqué que l'objectif majeur de la wilaya était de faire bénéficier les familles qui cohabitent dans un seul appartement de logements individuels pour chaque famille», soit «une famille demeure dans l'appartement et les autres bénéficient de logements sociaux»,

M. Zoukh a affirmé dans ce sens que la wilaya d’Alger va poursuivre la réalisation des logements toutes formules confondues, l’aménagement urbain et celui des routes. «Nous veillons à mettre en œuvre le plan stratégique de développement, d’embellissement et d’amélioration du cadre de vie du citoyen, tel que décidé par le Président de la République Abdelaziz Bouteflika», a-t-il indiqué.

Il dira aussi, qu’une importante partie de l’assiette foncière récupérée suite à l’éradication des bidonvilles a été affectée à la réalisation des projets du secteur de l’Education. «16 établissements scolaires sont en cours de construction ce qui va permettre de mettre fin au problème de surcharge des classes», a-t-il noté.Notons que le wali d'Alger a été félicité à maintes reprises par les représentants de l'Organisme onusien chargé de l’habitat pour l'éradication de l'habitat précaire tel que décidé par le Président de la République. Une décision judicieuse qui a permis à Alger, d’accéder au titre de première capitale africaine et arabe sans bidonvilles.

Sarah A. Benali Cherif