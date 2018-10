Hadj 2019 : Les pouvoirs publics déjà à pied d’œuvre

«La tenue de l’opération du tirage au sort pour la saison du Hadj 2019 devrait débuter le mois d’octobre en cours», c’est ce qu’a affirmé hier, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, lors d’une conférence de presse à Dar El Imam.M. Aïssa a tenu à préciser que l’organisation du tirage au sort sera supervisée par le ministère de l’Intérieur. Le résultat du tirage sera annoncé vers le mois de décembre ou même avant, soit au mois de novembre prochain. Afin de créer un environnement favorable pour le séjour de nos hadjis aux Lieux saints, le département de M. Mohamed Aïssa contribue activement à instaurer les conditions techniques répondant à leurs besoins.

C’est à l’hébergement, la restauration et le transport que la priorité est accordée dans ces préparatifs. A cet effet, le ministre a affirmé, que son département entend lancer un appel d’offres afin de conclure des contrats avec les opérateurs dès le mois de novembre prochain, et ce pour la location des hôtels, la sous-traitance pour la restauration et le transport. «Il est prévu également la tenue d’une réunion avec le ministre saoudien chargé du Hadj pour finaliser l’étude de ces questions techniques à partir du mois de décembre prochain», selon les explications du ministre.

L’objectif de ces préparatifs effectués est d’abord de planifier à l'avance le séjour des hadjis, cela permettra de réduire les coûts et dépenses, notamment ceux concernant l’hébergement. Le ministre a en effet expliqué que «depuis 2015, nous connaissons parfaitement toutes les offres d’hébergement et de transport» dans les Lieux saints. Selon lui, «les prix connaissent à l’approche de la saison du Hadj, une hausse considérable, c’est pour anticiper l’augmentation des prix de l'immobilier et le coût des services liés, que cette décision à été prise par le département des affaires religieuses.

Cette année, on veut être parmi les premiers arrivés sur ce marché», a assuré le ministre. Etre parmi les premiers signifie une meilleure préparation, une prise en charge en constante amélioration, et surtout de bonnes conditions pour les pèlerins algériens, qui n’auront pas à se soucier quant aux conditions d’accueil, mais aussi aux frais supplémentaires, notamment, la nouvelle taxe imposée par les Saoudiens cette année.



Savoir anticiper pour éviter la hausse vertigineuse des prix à l’approche de la saison du hadj



Qu’est-ce qu’une préparation à l’avance peut apporter de plus aux futurs hadjis ? Plusieurs éléments de réponse sont proposés. D’abord, la facilitation du processus qui commence déjà par le tirage au sort et finit par le retour au pays. Le séjour des hadjis aux Lieux saints, dure au moins un mois, entre l’aller, l’accomplissement des rites et le retour au pays, Or, grâce à la coordination des efforts de plusieurs départements, notamment celui du transport et des affaires étrangères, l’Algérie à réussi à écourter le séjour des pèlerins.

L’année passée plus de 120 vols pour 37.000 pèlerins ont été assurés par la compagnie Air Algérie, le dernier 15 jours avant le début des rites. La préparation à l’avance a aussi pour avantage de permettre à l’Office national du Hadj et de la Omra (ONHO) d’organiser les séances de formations au profit des accompagnateurs et membres de la mission algérienne. La mission s'est renforcée la dernière saison par plus de 500 accompagnateurs volontaires, outre ces 800 membres officiels qui représentent plusieurs départements comme les ministères de l’Intérieur, des Affaires étrangères, des Finances, des Travaux publics, des Affaires religieuses, de la Communication et du Tourisme ainsi que de la protection civile.

C’est le cas aussi pour les futurs hadjis d’être au fait des rituels religieux grâce aux campagnes de sensibilisation de formation, et d’information. Il faut rappeler dans ce contexte que l’ONHO avait, préparé et diffusé l’année passée plus de 1.200 heures de programmes dans les différents médias audiovisuels». Ceci, en plus de la mise en place d’un portail électronique permettant au pèlerin de s’inscrire via le web pour bénéficier de l’hébergement avec le privilège de résider en compagnie des personnes de son choix.

C’est donc grâce aux efforts conjugués des différents secteurs réunis au sein de comités interministériels, et présidés par le ministre des Affaires religieuses, que «l’Algérie parvient d’année en année à surmonter les difficultés qui se présentent, et à améliorer l’organisation».

A signaler, que M. Aïssa a affirmé au passage, que l’évaluation de la saison du Hadj 2018 se fera après l’établissement des rapports à l’intention du Premier ministère, ainsi qu’aux ministères concernés, soit d’ici à la fin de ce mois.

Tahar Kaïdi