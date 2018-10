Hassan Kacimi, chargé du dossier de la migration au ministère de l’intérieur : « M. Felipe Gonzalez a puisé ses données auprès d’une partie non crédible »

«Les informations contenues dans le rapport onusien sur la reconduction aux frontières des migrants venus du Niger sont fausses», a souligné M. Hocine Kacimi, directeur d’études, chargé du dossier de la migration au ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.

Dans un entretien accordé à un titre de la presse nationale, M. Kacimi a précisé que l’auteur du rapport, M. Felipe Gonzalez Morales, a puisé ses données auprès d’une partie non crédible. Il relève qu’il s’agit, en fait, de réseaux de trafic de migrants qui n’ont pas intérêt à ce que l’Algérie reconduise les migrants aux frontières parce qu’ils sont, en fait, les premiers à en tirer profit. «Comment peut-on solliciter un trafiquant de vous donner des renseignements sur les reconductions faites par l’Algérie ?», s’est interrogé M. Kacimi avant d’affirmer sa certitude que ce trafiquant vous «donnera certainement de fausses informations afin qu’il puisse continuer son trafic en gagnant beaucoup d’argent».

Il convient de rappeler, dans ce contexte, que le rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme de l’ONU sur les droits des migrants vient de rendre public, récemment, un rapport écrit à l’issue d’une mission qu’il a effectuée au Niger. Le rapporteur Felipe Gonzalez Morales a demandé à l’Algérie de «cesser immédiatement les expulsions» de migrants africains.

Cela dit, et en réponse à des questions posées à ce sujet par les journalistes, le chargé du dossier de la migration au ministère de l’Intérieur a mis l’accent sur le fait que ces données sont complètement «infondées». Il a également mis en exergue toute l’importance de faire la différence entre «la reconduction aux frontières» et «l’expulsion», notant que la reconduction de migrants nigériens en situation irrégulière en Algérie est effectuée conformément à un accord signé entre les autorités algériennes et leurs homologues au Niger.

Sur le plan de la forme, les propos de M. Felipe Gonzalez sont «inacceptables», soutient M. Kacimi, qui met l’accent sur le fait que l'Algérie les a officiellement dénoncées, comme indiqué d’ailleurs dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères du mercredi 10 octobre 2018, exprimant ainsi le rejet «globalement et dans le détail» des assertions de Felipe Gonzalez Morales, car, «en tant que rapporteur onusien, ce dernier n’a pas la prérogative de menacer un Etat», rappelle le chargé du dossier de la migration.

Pour ce qui concerne le contenu du rapport, «ce qu’il a écrit est infondé», réitère M. Kacimi signalant que l’auteur du rapport «n’a relevé aucun point positif en faveur de l’Algérie alors que tout le monde sait que l’Algérie a fourni beaucoup d’efforts pour reconduire les migrants irréguliers en y consacrant un gros budget. Le rapport de l’ONU n’a pas évoqué les réseaux de trafic de migrants qui sont basés à Agadez au Niger où 14.000 véhicules sont utilisés par 7.000 trafiquants pour conduire les migrants clandestins vers l’Algérie et la Libye».



« L’Algérie enregistre l’entrée quotidienne de 400 migrants à partir des frontières sud »



Le chargé du dossier de la migration au ministère de l’Intérieur a également estimé que la question des migrants est devenue, en fait, une carte de «pression» utilisée contre les États pour les obliger à ouvrir des centres de rétention pour les sans papiers et «pour s’ingérer dans les affaires internes des pays». Il faut noter, aussi, que 99% des 35.000 migrants reconduits par l’Algérie aux frontières étaient recrutés par des réseaux de mendicité.

M. Kacimi fait savoir, aussi, que «l’Algérie enregistre l’entrée quotidienne de 400 migrants clandestins à partir des frontières sud», faisant remarquer, notamment, que «certains de ces migrants constituent un danger pour l’ordre public», ceci, partant du constat fait sur le terrain, qu’«un grand nombre d’entre eux sont porteurs de maladies graves et contagieuses comme le sida et la tuberculose qui a fait son retour en Algérie».

Rappelons dans ce contexte que «le gouvernement algérien a sollicité des explications du représentant de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) dont le bureau au Niger a changé de vocation pour devenir un vecteur de propagande alimentant et entretenant depuis des mois une campagne de désinformation contre l’Algérie», comme souligné dernièrement dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Le MAE indique, via ce même communiqué, que «le gouvernement algérien souligne que les opérations de reconduite aux frontières des migrants illégaux vont se poursuivre» et qu’elles «se dérouleront dans le respect de la dignité des personnes, en application des lois de la République, en conformité avec les dispositions des conventions internationales ratifiées et en application des accords bilatéraux de réadmission».

Le communiqué du ministère des Affaires étrangères avait aussi relevé que «l'Algérie continuera, de concert avec les pays d’origine et de transit, à mener une lutte implacable contre la traite humaine et les réseaux de passeurs, qui fait partie intégrante de la lutte globale contre le crime organisé transnational».

Soraya Guemmouri