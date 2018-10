Enseignement de la langue turque en Algérie : Augmentation constante du nombre d’étudiants

L’université d’Alger 2 Aboulkacem-Saâdallah et celle de Constantine Émir-Abdelkader ne comptent pas moins d’un millier d’étudiants en langue et littérature turques. Ce chiffre, annoncé, hier à Alger, lors d’une conférence organisée par le café des langues et des cultures, «MAXILANGUES», et le centre des Arts et de la Culture du palais des Raïs (Bastion 23), renseigne, si besoin est, de l’engouement de nos jeunes pour l’apprentissage de cette langue étrangère.

S’exprimant en cette occasion, le chef du département des langues orientales et slaves de l’université d’Alger 2, le Pr Chakib Benafri a indiqué que «le département a enregistré un chiffre record de demande d’inscriptions». Pour ce dernier, le choix d’apprendre cette langue est motivé par plusieurs raisons, dont des raisons d’ordres touristique et culturel. «Nous avons constaté, ces dernières années, un véritable engouement pour l’apprentissage du turc. D’ailleurs, c’est pour cette raison que nous avons signé une première convention, en 2012 à Ankara, entre l’université d’Alger 2 et le centre Yunus Emre, pour ouvrir un département. Ce protocole a abouti, en 2013, par l’ouverture de ce dit département, premier du genre en Algérie», a-t-il dit. Poursuivant ses propos, l’intervenant a fait savoir qu’après l’ouverture de cet espace, le nombre d’étudiant algériens n’a fait qu’augmenter crescendo, passant de 76 étudiants inscrits à Alger en 2013, à 900 en 2018. «Cela démontre, ainsi, l’intérêt croissant accordé par les jeunes Algériens à la familiarisation avec cette langue en vogue», a-t-il indiqué, notant, dans ce sens, qu’à ce jour, un total de dix conventions de coopération scientifiques ont été signées entre ces deux institutions. On apprendra, également, que la Turquie accorde, depuis le début des années 1990, des bourses d’études aux étudiants algériens, notant que depuis 2016, 300 bourses ont été accordées.

Il y a lieux de rappeler que lors de la dernière visite d’Erdogan en Algérie, un protocole d’accord entre l’institut Yunes Emre et l’université Mohamed-Lamine-Debaghine portant sur les échanges entre les deux parties, notamment en matière d’enseignement de la langue turque, avait été signé.

Cet accord permettra, également, de préparer l’ouverture d’un département de turcologie à la faculté des lettres et sciences humaines de Sétif. L’encadrement devrait être assuré par des Turcs. Aussi, la première promotion en master, ayant suivi une formation en langue turque, est sortie en 2016 à Alger.



L’Algérie est le premier partenaire africain de la Turquie



Il est bon de savoir que la coopération entre les deux pays se diversifie, en vertu de nombreux accords dans les domaines du textile, de la sidérurgie, de l’énergie, des transports et du bâtiment. Par conséquent, l’Algérie est devenue le premier partenaire commercial de la Turquie en Afrique, avec des échanges s’élevant à 3,5 milliards de dollars. D’ailleurs, pas moins de 796 entreprises turques activent en Algérie, employant plus de 28.000 personnes. Les autorités des deux pays font régulièrement part de leur volonté d’«œuvrer à l’approfondissement de la coopération dans les domaines politique, économique, culturel, touristique, énergétique et sécuritaire», affichant une volonté partagée d’élargir ces relations bilatérales, dans le cadre du partenariat gagnant-gagnant. La coopération algéro-turque est également fructueuse dans le domaine culturel. En effet, les projets de réhabilitation exécutés dans le cadre d’une collaboration entre le ministère de la Culture, et l’Agence turque de la coordination et de la coopération (TIKA), pour la préservation du patrimoine entre les deux pays, a participé à la réhabilitation de la mosquée Ketchaoua, inaugurée par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, en avril dernier.

Sami Kaidi