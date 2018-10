HCA : Coup d’envoi officiel de l’année scolaire de l’enseignement de l ’amazigh pour adultes

Un rapport détaillé du Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA) sera transmis, incessamment, au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Un rapport qui va prendre en compte tout ce qui a été réalisé concrètement depuis l’officialisation de langue amazighe et son introduction dans la Constitution algérienne. C’est ce qu’a annoncé, hier à Alger, le secrétaire général du HCA, Si El-Hachemi Assad.

Intervenant, en marge de la signature d’une convention-cadre entre le HCA, et l’Office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes (ONAEA), M. Assad a indiqué que ce rapport portera sur la situation actuelle de l’amazigh avec son statut juridique comme langue nationale et officielle.

Le SG du HCA, qui a donné le coup d’envoi pour le lancement officiel de la nouvelle année scolaire de l’enseignement de l’amazigh pour adultes 2018-2019, à l’NAEA, a évoqué les acquis enregistrés depuis quelques années en matière de généralisation de la langue amazighe, à travers l’action institutionnelle et son introduction graduelle dans l’éducation nationale, la formation professionnelle, l’enseignement supérieur et la recherche scientifique.

«Il est donc important de mettre la lumière sur cet important effort qui va dans le sens de la généralisation de l’amazigh, et traduire, de ce fait, l’engagement de l’État à valoriser et à promouvoir cette langue nationale», a-t-il précisé, avant de poursuivre que «c’est justement l’objectif de ce rapport qui signalera, également, les manquements enregistrés et constatés sur le terrain concernant la généralisation de la langue amazighe».

M. Assad a en outre indiqué que «ce document sera accompagné par la réalisation de l’édition du livre d’Or, pour matérialiser ces avancées par des supports didactiques».

Le SG du HCA a, dans ce sillage, mis l’accent sur les importants acquis réalisés dans la mise en œuvre du caractère officiel de l’amazigh, citant, entre autres, la loi sur les élections. «Désormais, toute la campagne électorale doit se faire dans les deux langues officielles et nationales, à savoir l’arabe et le l’amazigh», a-t-il noté.

Il évoque, aussi, parmi les retombées de l’officialisation de l’amazigh, la loi organique portant création de l’Académie de la langue amazighe, qui vient d’être amendée.

Le SG du HCA a fait part de l’existence d’une batterie de textes portant généralisation de l’enseignement de la langue amazighe, et ce conformément aux directives du Président de la République.

Selon M. Assad, «la généralisation de la langue amazighe, pour couvrir l’ensemble du territoire national, est une perspective qui va se faire de manière graduelle, en concertation avec les secteurs concernés».

«Beaucoup de travail reste à faire et qui va se faire conformément à un plan, pour atteindre l’objectif qui est la socialisation de l’amazigh», a fait savoir le SG du HCA, qui a procédé, avec M. Kamel Kharbouche, directeur général de l’NAEA, à la signature d’une convention-cadre qui porte essentiellement sur l’accompagnement des enseignants des sections d’alphabétisation. Aussi, cette convention porte, également, sur l’attribution par le HCA des manuels pédagogiques au profit des enseignants et des apprentis, pour assurer le bon fonctionnement de l’enseignement au niveau des sections d’apprentissage de l’amazigh pour adultes, à travers les 25 wilayas où elle est déjà enseignée.

Étayant ses dires, M. Assad explique que depuis le lancement des ces cours en 2015, quelque 2.553 apprenants ont suivi les cours d’apprentissage de l’amazigh dans 25 wilayas, ajoutant qu’à travers cette action entreprise en collaboration avec l’NAEA, et l’association nationale Iqraa, le HCA envisage la généralisation de l’enseignement de l’amazigh à toutes les wilayas. Dans son intervention, M. Kharbouche a évoqué les moyens humains et matériels mis par l’État pour la promotion de la langue amazighe. Il a, dans ce sens, rappelé que le taux d’analphabétisme est passé de 22,3% en 2008, à 9,44 % en 2018. Pour sa part, Mme Aïcha Barki, présidente de l’association Iqraa, a estimé que la promotion de la langue et de la culture amazighes nécessite l’implication de tous les secteurs, et la coordination avec les différentes composantes de la société civile.

Kamélia Hadjib