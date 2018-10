Recrutement des enseignants : 10.000 réservistes convoqués

Dix mille enseignants inscrits sur les listes de réserve du ministère de l’Éducation nationale ont été convoqués, afin de remplacer, à travers le territoire national, des postes laissés vacants par les départs en retraite, mais aussi pour assurer l’éducation des élèves affectés dans les nouveaux établissements qui sont entrés en service durant l’année scolaire courante. Ces nouveaux enseignants bénéficieront, en premier lieu, d’un contrat de travail, en attendant l’ouverture de la Fonction publique de postes budgétaires.

Selon une source très au fait de ce dossier, les directions de l’éducation des 48 wilayas continuent ainsi de convoquer des enseignants des trois paliers de l’éducation (primaire, moyen et secondaire). Le recrutement fera en sorte également de combler l’insuffisance constatée en matière d’enseignants dans certaines matières, à l’exemple des mathématiques, de la physique, des langues arabe, anglaise et française, ainsi que l’éducation physique, en particulier dans les trois paliers. La même source indique que les futurs enseignants seront recrutés après avoir réussi le concours de recrutement des enseignants et administratifs des différents grades, au titre de l’année 2017, annoncés par l’Office national des examens et concours (ONEC), ou bien les nouveaux promus 2018 des Écoles supérieures de l’enseignement, un peu partout dans le pays.

Les futurs enseignants qui prendront incessamment leur poste de travail bénéficieront de plusieurs heures de formation et des séances de recyclage durant les périodes des vacances scolaires. Les formations concerneront en réalité la langue arabe, mais également les techniques de gestion d’une classe d’élèves et la règlementation scolaire en vigueur. Ils seront, notamment appelés à prendre part à des cours de méthodologie, pour pouvoir bien gérer et maîtriser leurs classes, surtout lorsqu’on sait que les nouvelles recrues ne disposent d’aucune expérience professionnelle en la matière. Les nouvelles recrues, compte tenu des profils pour lesquels elles auront été retenues, passeront obligatoirement par des sessions de formation, et que celles retenues pour occuper un poste d’enseignant d’arabe, d’amazigh ou de français suivront une année de formation pédagogique préparatoire. Il est utile de souligner que la méthode de recrutement dans son secteur a permis de satisfaire la demande des wilayas en enseignants de différentes matières, et éviter ainsi le problème de déficit d’encadrement.

La plateforme de recrutement, maintenue ouverte toute une année, a permis aux wilayas d’y puiser leurs besoins en enseignants dans différentes matières.

Pour rappel, l’année dernière, 10.000 enseignants et 4.000 agents administratifs avaient été embauchés, dans le cadre d’un recrutement externe, auquel avaient participé plus de 700.000 candidats, outre la promotion de 45.000 employés, à l’issue d’un examen professionnel. Pour ce qui est de l’année 2016, pas moins de 66.869 enseignants avaient été également recrutés sur la base d’un concours sur épreuve organisé au mois d’avril de la même année. 38.002 autres enseignants avaient été, en outre, embauchés à travers l’exploitation des listes d’attente.

Par ailleurs, le taux de réussite pour les enseignants du primaire, faut-il le rappeler, avait atteint 38,36%, soit l’équivalent de 121.954 enseignants, dans la catégorie d’enseignants du primaire, et 47.428, dans la catégorie d’agents administratifs, soit 14,44%.

Mohamed Mendaci