Conjoncture : Réalisme

Une porte est soit ouverte, soit fermée. Les entreprises algériennes qui se lancent dans l’export n’ont pas de troisième choix. Sont-elles bien outillées pour pouvoir tirer leur épingle du jeu et résister à une concurrence davantage effrénée des firmes européennes, américaines et, depuis peu,

chinoises ? Avant d’atteindre ce stade (ou pas), cette «bataille» de l’exportation nécessite un bon encadrement, notamment d’ordre organisationnel et financier. Le ministre du Commerce en est à son énième rappel, «il y va de la sauvegarde de l’image de l’Algérie.»

L’«inexactitude» relevée après le refus de certains produits agricoles algériens à l'étranger, érige cet encadrement en une priorité absolue. Côté chiffres, les voyants sont au

vert. Longtemps qualifié du talon d’Achille de l’économie nationale, le déficit commercial est en baisse de 47,75% durant le 1er semestre de 2017 et 2018 ; s’y ajoute une hausse de 15,8% des exportations.

Pour les 8 premiers mois de l’année en cours, les exportations hors hydrocarbures ont atteint les 2 milliards de dollars. D’autre part, on compte augmenter, voire doubler, le nombre des sociétés exportatrices. Objectif louable. Bien au-delà des mesures techniques, des décisions macroéconomiques courageuses devant booster la compétitivité de nos entreprises, des discours lénifiants, l’Algérie a besoin d'un véritable électrochoc en faveur de l'export. «D’abord, sélectionner rigoureusement les chaînes de valeurs à développer, puis élaborer un plan d’action pertinent et réaliste, prévoir un échéancier des engagements et une évaluation pour futurs ajustements si nécessaire», commente Mohamed Boukhari, économiste. Aux yeux de l’universitaire, l’association de la Banque centrale à la démarche est impérative. Le développement des PME s’inscrit lui aussi au chapitre des priorités de l’heure.

Le chemin de leur internationalisation sera, point de doute, parsemé d’accrocs. Rien que pour «conquérir» le marché africain, il leur faudra, outre le savoir-faire, des frais spécifiques lourds, une confrontation à de nombreux intermédiaires et une prise de risques élevés, entre autres…

Outre la responsabilité des pouvoirs publics, la balle est naturellement dans le camp des chefs d'entreprises, appelés à (re)trouver un esprit pionnier et conquérant, et faire preuve de réalisme et d'opportunisme.

Fouad Irnatene