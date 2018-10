Le chiffre du jour : 132.000 barils par jour

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a encore augmenté sa production de brut en septembre dernier, tirée par l'Arabie Saoudite et d'autres pays qui ont plus que compensé la chute enregistrée en Iran.

La production totale de brut de l'organisation a progressé de 132.000 barils/jour en septembre, tirée par l'Arabie Saoudite, la Libye et l'Angola, selon des sources secondaires (indirectes) citées par l'Opep dans son rapport mensuel sur le pétrole.