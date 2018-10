Algérie - Indonésie : Consolider les liens de coopération

Entre l’Algérie et l’Indonésie, l’accent est mis sur les moyens de consolider les relations de coopération et de concrétiser les multiples opportunités de partenariat qu’offrent les différents dans les secteurs, notamment ceux de l’industrie, l’énergie, l’agriculture et les services. Et c’est dans le cadre du développement des liens de coopération entre les deux pays que, la Chambre algérienne de commerce et d'industrie organise le déplacement d'une délégation d'Algériens à Jakarta (Indonésie), du 23 au 28 octobre courant. En marge de cette mission qui s’inscrit dans le sillage de la démarche des autorités algériennes et indonésiennes visant la construction d’un partenariat économique durable, les membres de la délégation algérienne participeront aux rencontres d'affaires avec leurs homologues indonésiens présents au Salon «Trade Expo Indonésie 2018», l'une des plus grandes plateformes d'expositions et de rencontres en Indonésie. Une opportunité pour faire connaitre le produit algérien et promouvoir sa commercialisation sur le marché indonésien. A ce propos, il y a lieu de souligner que les échanges commerciaux entre les deux pays n’excèdent pas les 600 millions de dollars par an, un volume qui demeure faible par rapport au potentiel existant de part et d’autre. Dans le domaine industriel, qui intéresse en particulier les opérateurs indonésiens, un mémorandum d’entente, signé en 2016, entre les deux parties, est censé contribuer au développement des relations bilatérales dans le secteur. Les filières identifiées dans ce sens sont le textile, le bois et l’ameublement, l’industrie minière et des matériaux de construction, les pièces de rechange et des composants, le transport et les équipements, le machinisme agricole et ses équipements, l’industrie pharmaceutique et le cosmétique, la sidérurgie et la métallurgie, l’agro-industrie, la pétrochimie et les engrais, les industries énergétiques et les matières non métalliques. Il s’agira également de promouvoir l’échange d’expertise technique, et d’encourager l'investissement et la formation des segments ciblés. Trois projets portant création de sociétés mixtes portant sur l'exploitation du phosphate ont été signés dans le cadre de ce mémorandum pour un montant de plus de 4 milliards de dollars. Il s'agit du développement et l’exploitation de la nouvelle mine de phosphate de Bled EL Hadba

(Tébessa), de la transformation des phosphates pour la production de l’acide phosphorique et de diammonium phosphate dans la wilaya de Souk-Ahras et de la transformation du gaz naturel pour la production d’ammoniac, de nitrate d’ammonium technique (TAN) et du calcium ammonium nitrate (CAN) dans la wilaya de Skikda. Le secteur des hydrocarbures enregistre également une dynamique dans la coopération bilatérale, accentuée au cours de ces dernières années. Dans cette optique, le groupe Sonatrach et la société pétrolière indonésienne Pertamina ont signé, l’an dernier, à Alger, un accord de coopération visant le renforcement du partenariat dans ce secteur sachant que, l’Indonésie a exprimé son souhait de poursuivre l’achat de pétrole et gaz algériens. L’ancien ministre indonésien des affaires étrangères, Hassan Wirajuda, lors de sa visite dans notre pays, en janvier dernier, en tant que qu’envoyé spécial du Président de la République d’Indonésie, avait exprimé au Chef de l’Etat algérien, la volonté de son pays de consolider ses relations avec l’Algérie, particulièrement dans le domaine économique avec un intérêt affiché pour les secteurs des hydrocarbures, l’habitat, les infrastructures et l’industrie électronique, ainsi que la pétrochimie (engrais et dérivés). L’émissaire indonésien avait également exprimé le souhait de son pays pour l’élargissement du partenariat économique bilatéral et la facilitation de la présence des entreprises indonésiennes en Algérie.

D. Akila