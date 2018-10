Environnement et mouvement citoyens : 949 associations activent sur le terrain

917 associations environnementales locales et 32 associations environnementales à caractère national activent sur le terrain. Il s’agit, selon les responsables du ministère de l’Environnement, de fonder un véritable mouvement citoyen en faveur de la protection de l’environnement, en consolidant les liens et par la mise en synergie des efforts consentis tant par le mouvement associatif que par les pouvoirs publics, car rien ne peut se faire sans une implication citoyenne, estime-t-on.

Une ambition traduite sur le terrain, et ce, depuis l’année dernière, par une série de rencontres avec le mouvement associatif sous le slogan «Ensemble vers une citoyenneté pour l’environnement». Ces rencontres rassemblent le mouvement associatif et les associations écologiques de différentes régions du pays, ainsi que les départements ministériels concernés par la thématique environnementale, les élus, la communauté universitaire, la Gendarmerie nationale, la police de l’environnement et les médias. Ensemble pour faire face aux nouveaux défis environnementaux, telle est la nouvelle démarche qui se veut un point de départ d’une nouvelle approche basée sur un partenariat concerté et efficient, suscitant ainsi une prise de conscience citoyenne à la problématique environnementale. Le renforcement des rencontres avec le mouvement associatif s’avère primordial pour les questions liées à l’environnement.

L’Etat est déterminé à résoudre le problème de la pollution et à préserver notamment l’environnement et ce, en mettant en place tous les moyens et les compétences nécessaires pour mettre un terme au problème de la pollution. La contribution des partenaires socioéconomiques et du mouvement associatif est une action très encourageante et appréciable, afin de s’entraider sur les problèmes environnementaux, sachant que tous les secteurs sont concernés par la problématique

environnementale. D’où la nécessité d’adopter une nouvelle approche qu’est la citoyenneté environnementale. De nombreuses associations locales à caractère écologique, mais peu au niveau national, activent dans le domaine de la protection de l'environnement en Algérie.

Il y a exactement 917 associations environnementales locales sur un nombre total dépassant les 77.360 associations locales agréées, et 32 associations environnementales à caractère national qui contribuent ainsi avec les actions de l'Etat. Mais la majeure partie des associations locales sont constituées de bénévoles et mobilisées sur les problèmes spécifiques de leurs régions avec des moyens très modestes.

La loi 03-10 accorde une grande importance au cadre associatif, en considérant que « les associations légalement constituées et exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de l’environnement et de l’amélioration du cadre de vie, sont appelées à contribuer, à être consultées et à participer à l’action des organismes publics concernant l’environnement, conformément à la législation en vigueur».

Ces associations sont habilitées à agir devant les juridictions compétentes pour toute atteinte à l’environnement, et peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air et de l’atmosphère, des sols et sous- sols, des espaces naturels, à l’urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions.

Farida Larbi