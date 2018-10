6e édition du concours « Rabah-Aïssat du village le plus propre » : Remise aujourd’hui des titres pour les dix premiers lauréats

La remise des titres pour les dix villages les plus propres dans le cadre du concours «Rabah-Aïssat du village le plus propre» de la wilaya de Tizi-Ouzou aura lieu aujourd’hui, a-t-on appris, mardi, auprès des organisateurs de ce concours.

Quelque 102 villages ont pris part à cette 6e édition organisée annuellement par l’Assemblée populaire de wilaya (APW) depuis 2013 et qui vise à inculquer la culture environnementale au niveau de la wilaya. «Nous avons entamé les visites des villages dès la mi-juillet jusqu’au 18 septembre dernier, en établissant une fiche de note pour chaque village, fiches qui ont été remises à un huissier de justice qui établira le classement», a indiqué à l’APS Sid-Ali Youcef, président de la commission santé et environnement de l’APW.

Pour cette édition, des changements concernant l’organisation de ce concours ont été introduits par la commission de wilaya qui a «revu à la hausse le nombre de villages primés, qui passe de 8 lors des éditions précédentes à 10 cette année», de même que «le barème de notation qui a été modifié», est-il indiqué.

Le barème de notation se décline désormais par 25 points pour l’entretien des voies publiques, autant pour la gestion des déchets, 20 pour l’aménagement des places publiques, 10 pour les fontaines et les points d’eau et autant pour les monuments et lieu de culture, 7 pour l’entretien des cimetières et 3 points pour les règlements intérieurs des villages participants, a indiqué le même responsable.

La cagnotte globale du concours, qui était de 33 millions DA, passera à 44 millions DA, et les prix seront de 9 à 2 millions de dinars octroyés sous forme de subventions grevées d’affectation consacrant 20% du montant à un projet environnemental, a-t-on précisé de même source.