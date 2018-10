Diabète, hypertension et pathologies orphelines et lupiques : 1 algérien sur 3 en serait atteint sans le savoir

Le coup d’envoi des 1ères journées internationales de médecine interne à Oran a été donné, hier à l’hôtel Phœnix, en présence de plus 300 spécialistes en médecine interne dont des étrangers. Lors de la première partie de cette manifestation scientifique qui, soulignons-le, a été organisée par le CHU d’Oran et l’Association des Amis de la médecine interne du même hôpital (AAMICO), les participants ont mis en exergue le danger sur la santé publique que représentent certaines pathologies lupiques et orphelines, le diabète et l’hypertension. Selon un intervenant, celles-ci peuvent être aussi dangereuses que le cancer, alors qu’elles sont banalisées et les complications qui s’ensuivent peuvent mener à la mort.

D’où l’importance du travail de sensibilisation, ajoute le même responsable. Après avoir exposé les principaux facteurs de risque favorisant l’apparition de ces pathologies, le Dr Saïd Khaled, représentant de l’Union médicale d’Algérie, a mis l’accent sur l’importance du dépistage qui permet, selon lui, de poser un diagnostic précis de la pathologie et de déterminer la meilleure prise en charge du malade.

Il en est de même pour le travail de sensibilisation et de prévention sur les risques que constituent ces maladies silencieuses —1 Algérien sur 3 en serait atteint sans le savoir— sur la santé publique afin que les citoyens prennent conscience des risques encourus.

Ainsi, explique-t-il, « ces maladies peuvent provoquer des hémiplégies, des infarctus et des accidents vasculaires cérébraux (AVC). Par ailleurs, et pour ce spécialiste, l’équation n’est pas simple, eu égard au manque de moyens constatés dans certains établissements. A ce propos, le Pr Chami a cité l’exemple de l’hôpital d'Oran qui souffre du manque de moyens de soins du pied diabétique. «Dans notre unité, nous soignons tous les jours entre 40 et 50 pieds malades et nos 18 lits sont continuellement occupés». Il a appelé, ainsi les différents établissements publics de santé de proximité (EPSP) de s’impliquer davantage dans la prise en charge des ces malades afin de diminuer la pression sur l’unité du CHUO. Selon des données présentées à l’occasion de ces journées, le taux de prévalence en Algérie chez les adultes est de 10%, soit entre trois et quatre millions de diabétiques. Concernant les maladies orphelines, seulement 25 sur 8.000 existantes sont répertoriées en Algérie. Les participants à ces 1ères journées ont tenté de répondre à un nombre de questions en rapport avec l’actualité des recherches réalisées dans le domaine, a-t-on appris. Selon les organisateurs, la médecine interne dans notre pays doit répondre à deux principaux impératifs : « Le premier étant la prise en charge des maladies qui posent un problème de santé publique comme l’hypertension artérielle, le diabète, l’asthme, les accidents vasculaires cérébraux (AVC). Le second est celui de la prise en charge des maladies systémiques et les maladies orphelines», a-t-on indiqué.

