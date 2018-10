Le Jardin d’essai du Hamma d’Alger : Conforme aux normes pour être classé universel

Le jardin d'Essai du Hamma d'Alger répond à toutes les normes requises, pour être classé jardin universel, a indiqué, vendredi à Alger, Maïté Delmas, experte internationale en jardins botaniques.

En marge de sa visite en Algérie, qui a pour objectif de présenter aux membres du conseil scientifique du jardin d'Essai du Hamma «la stratégie internationale pour la protection de la diversité biologique», Mme Delmas, qui est directrice adjointe à la DREI du Muséum d'histoire naturelle de Paris, a précisé que «ce jardin est conforme aux normes pour être classé jardin universel».

Mme Delmas, qui est également vice-présidente des jardins botaniques de France et des pays francophones, a indiqué que les membres du conseil scientifique du Hamma «doivent consentir davantage d'efforts organisationnels, notamment l'adhésion aux programmes nationaux de diversité biologique».

Le classement «national» du Jardin du Hamma facilitera l'accès au classement universel, selon Mme Delmas qui précise que le classement universel passera par plusieurs étapes.

De par son legs historique, le jardin d'Essai du Hamma peut jouer un rôle important dans la création d'un réseau régional de jardins botaniques pour la région d'Afrique du Nord».

Ce réseau régional que compte créer le réseau universel des jardins botaniques scientifiques permettra un échange d'expertises entre les pays voisins, a-t-elle ajouté. Dans sa déclaration à l'APS, Abdelkrim Boulahia, directeur général du jardin d'Essai du Hamma, a indiqué que la visite de Maïté Delmas en Algérie a pour objectif d’appuyer le dossier du Jardin pour obtenir son classement universel et tirer profit de ses orientations, de par son expérience dans le domaine des jardins botaniques universels.

Les conférences animées par cet experte seront prises en considération, selon M. Boulahia, qui précise que le Réseau international des jardins botaniques scientifiques compte faire du Jardin du Hamma «le premier noyau dans la création de son réseau régional en Afrique du Nord».

Une importante superficie destinée aux carrés botaniques

Cette visite intervient dans le cadre du plan d'action de la conférence internationale tenue à Alger le 8 avril dernier sur le Jardin du Hamma, qui a vu la participation de spécialistes venus d'Italie, de France, de Grande- Bretagne, d'Espagne ainsi que des membres du Réseau international des jardins universels. Le jardin d'Essai dont les quatre-cinquièmes de la superficie sont destinés aux carrés botaniques, aux serres, aux plantes médicinales, aux collections botaniques de diverses espèces en provenance de tous les continents et aux infrastructures techniques et administratives, est considéré non seulement comme un jardin botanique mais également comme un site historique et culturel. Il assume le rôle de patrimoine historique, d'institution scientifique et d'expérimentation, de conservatoire botanique, pédagogique et culturel. À l'indépendance, le jardin d'Essai connaîtra, et ce, jusqu'à la décennie 1970-1980 et même à 1985, des périodes de gloire semblables à celles qui avaient caractérisé sa première histoire. De nombreuses activités sont menées, des expérimentations notables ainsi que des journées nationales et mondiales sont organisées, telles que les floralies d'Alger et les fêtes de l'arbre.

En 2017, le jardin d'Essai du Hamma a réalisé des recettes estimées à plus de 168 millions de DA, sous forme de droits d'accès des visiteurs dont le nombre a avoisiné les 1,9 million de visiteurs. Les chiffres ont également fait état d'une augmentation des recettes de plus de 76 millions de DA en l'espace de 3 années, soit une hausse de 83%. Fondé en 1832 sur une superficie de 32 hectares, le jardin d'Essai avait rouvert ses portes aux visiteurs en 2009, après des travaux de restauration et de réhabilitation ayant duré 5 ans.

R. S.