Tizi Ouzou : Des spécialistes insistent sur la réédition de l’œuvre de Boulifa

Les intervenants, lors d’une table ronde organisée à la maison de la Culture Mouloud-Mammeri à Tizi Ouzou, autour de l’œuvre d’Amar Ou Saïd Boulifa, ont insisté sur «la nécessité» de sa réédition. Soulignant la portée de l’œuvre de Boulifa et sa «dimension historique et culturelle», Saïd Chemakh, enseignant à l’université de la ville, a déploré qu’une «œuvre si importante ne soit pas à la portée du public, et notamment des jeunes générations». Rappelant que Boulifa a touché à plusieurs domaines, tels l’histoire, la culture, la littérature, la linguistique berbère et même l’archéologie, Saïd Chemakh a estimé que l’auteur «était en avance sur son temps, au vu de moyens démunis dont il disposait à l’époque», faisant savoir qu’«il éditait ses livres à compte d’auteur». Citant quelques-unes de ses œuvres, il s’est attardé sur une Première année de langue kabyle, à l’usage des candidats au brevet de kabyle, édité en 1897, et Méthodes de langue kabyle (cours de deuxième année), édité en 1913, en considérant qu’«elles illustrent l’intelligence de l’auteur et sa facilité de jongler avec les thèmes en migrant du kabyle au français, et inversement». Considérant Boulifa comme «un pilier de la production intellectuelle» de son époque, Bilek Hamid, ancien cadre au HCA, qui a établi un «parallèle» entre le parcours de ce dernier et celui de Mouloud Mammeri, a estimé que «les deux hommes avaient deux points communs forts : ils ont été tous les deux marginalisés par leurs pairs et avaient conscience de la nécessité de produire des textes en amazigh». Tâche à laquelle, a-t-il poursuivi, «ils se sont attelés en profondeur, en produisant, les deux, des manuels de lexique et de grammaire», appelant, à son tour, à «rééditer les œuvres de Boulifa qui seront d’un grand apport aux débats actuels sur la langue amazighe et qui seront utiles aux linguistes et aux pédagogues». Tenue, à l’occasion d’une journée d’évocation de l’auteur, initiée par la Direction de la culture, cette rencontre sur «L’œuvre de Boulifa, élément de la recherche autour de la culture amazighe» a été l’occasion, pour plusieurs intervenants, de souligner l’apport et l’importance de l’auteur. Au programme de cette journée, nombre d'activités ont été programmées, dont une exposition sur l’œuvre et les manuscrits de Saïd Boulifa, une communication en direction des collégiens et des lycéens autour de sa vie et de son œuvre, et une projection d’un film documentaire des archives de l’ENTV. De son vrai nom, Ammar Ben Saïd Ben Ammar Boulifa est né 1863 au village d’Adeni, dans l’actuelle commune d’Irdjen (20 km au sud-est de Tizi Ouzou), et est mort en 1931 à Alger. Après des études coraniques, il fréquenta la première école française ouverte dans sa région et obtint un diplôme de langue française qui lui permit d’exercer comme instituteur. Il publia son premier ouvrage, une Première année de langue kabyle, à l’usage des candidats au brevet de kabyle, en 1897, suivi, depuis, par plus d’une dizaine d’œuvres traitant de différents domaines, soit l'histoire, la culture, la littérature et l'archéologie.