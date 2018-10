A l’occasion du festival de la musique symphonique : Mise en place d’un programme spécial de transport

L'Établissement public de transport urbain et suburbain d'Alger (ETUSA) a annoncé la mise en place d'un programme de déplacements par navettes à compter du 13 octobre, à l'occasion de la tenue de la 10e édition du Festival international de musique symphonique à Alger. Le 10e Festival international de musique symphonique est prévu, du 13 au 19 octobre, à l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaïh, avec la participation d'une quinzaine de pays, dont la Russie qui comptera pour invité d'honneur. Ce programme mis à la disposition des citoyens prévoit, pour lieux de ralliement, les stations, respectivement, de la place des Martyrs et de la place Audin, a précisé l'ETUSA, dans un communiqué. Ainsi, en partance vers l'Opéra d'Alger depuis la station de la place des Martyrs, l'ETUSA proposera pour le transport des voyageurs un bus de type 100 places, dont le départ est programmé à 16h30, et devant assurer par la suite le voyage retour (Opéra d'Alger vers place des Martyrs) en démarrant à 00h. Pour cette ligne, après la place des Martyrs, l'itinéraire emprunté par ce bus prévoit le passage du bus par Chevalley, puis Ben Aknoun, avant d'atteindre l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaïh. Quant au trajet de retour vers la station de la place des Martyrs, il est prévu le même itinéraire pour le service, a précisé la même source. Pour ce qui est de la ligne place Audin- Opéra d'Alger, le départ du bus de l'ETUSA sera programmé également à 16h30, alors que le retour depuis l'Opéra d'Alger est programmé, lui, à 00h. Le bus sur cette ligne, après son départ depuis la place Audin, passera par le «Cheval Blanc», au niveau d'El-Biar, puis par Ben Aknoun, avant d'arriver à l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaïh, souligne le communiqué. Quant au trajet de retour vers la station de la place Audin, c'est le même itinéraire qui sera emprunté, note la même source.