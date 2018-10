2e édition du Salon national de l’artisanat à El-Tarf

La mise en valeur du patrimoine culturel, sa promotion et sa perpétuation demeurent les principaux objectifs recherchés à travers les expositions artisanales, ont souligné, à El-Tarf, de nombreux artisans, au troisième jour de l'ouverture de la 2e édition du Salon national de l'artisanat. Achour Bouakkaz, un artisan potier de la wilaya de Tizi Ouzou, a indiqué à l'APS, que «ce genre de rencontres permet de faire connaître le produit artisanal et favorise les opportunités de vente». Spécialisé dans la poterie kabyle, cet artisan s'est dit «réjoui» de proposer sa gamme d'ustensiles de cuisine et autres articles en poterie, aux familles d'El-Tarf qui auront à découvrir et à acquérir ses produits proposés à des prix abordables. «Les salons de l'artisanat sont des rendez-vous qui contribuent à l'échange du savoir-faire entre artisans, ainsi qu'à la création d'une dynamique de développement économique durable dans une région réputée pour son potentiel touristique», a-t-il encore confié. De son côté, Mohamed Kheyat, un artisan de la wilaya d'El-Tarf, spécialisé dans la fabrication de bijoux traditionnels en corail et autres perles précieuses, a soutenu qu'en plus de la dynamique suscitée par ces événements culturels, offrant des moments de découverte du patrimoine riche de cette région au passé millénaire, «le Salon de l'artisanat permet de vendre le produit-souvenir et de faire des rencontres avec ses pairs». Fin connaisseur de l'or rouge, en sa qualité d'ancien plongeur spécialisé dans la pêche de corail, cet artisan a affirmé qu'il propose ses produits, aux modèles et aux formes attractives, dans les Salons de l'artisanat principalement. Cette manifestation a vu également la participation d'artisans venus des wilayas de Constantine, d’Alger, d’Illizi, de Mila et de Boumerdès, proposant une variété de produits traditionnels, à l'image du costume traditionnel kabyle, des robes et des gandouras de fête, du miel, des articles en cuivre et autres bibelots confectionnés à base d'argile et de bois rouge. Selon le directeur local de la Chambre d'artisanat et des métiers (CAM) Messaoud-Benzaïd, la 2e édition du Salon national de l'artisanat, ouvert mardi dernier et qui se poursuivra jusqu'au 19 octobre, avec la participation de 40 artisans venus de 15 wilayas, est un évènement incontournable dans le paysage culturel, commercial et économique local. Organisé par la CAM, la 2e édition du Salon de l'artisanat offre, a-t-il noté, la possibilité aux exposants de faire découvrir, promouvoir et commercialiser les produits artisanaux, dans un espace approprié.