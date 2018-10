Il a fait une apparition à la télévision : le second souffle de Bentir

Mahieddine Bentir, chanteur à succès des années 1950-60, a fait une apparition à la télévision algérienne dans l’émission «Ma télé», où les invités évoquent les meilleurs moments passés devant le petit écran. Cela s’est passé, mercredi dernier en soirée, où Bentir a parlé des autres artistes, ceux qu’il aime, Beyouna, sa voisine, El-Hachemi Guerouabi, mais aussi de ses projets, puisqu’il en a encore, lui qui flirte avec ses 78 ans. Il a la pèche et semble en superbe forme, lui qui était malade, ces dernières années. Bentir est le premier chanteur rock et twist algérien, et les vidéos de ses premiers scopitones circulent encore sur la Toile. Nous le voyions sillonnant les avenues de la capitale, Alger avec sa Vespa et chantant ses premiers succès, notamment Ana bouhali.

Mahieddine Bentir est né en 1934 à Thénia, dans la wilaya de Boumerdès. Il passe son enfance dans cette ville et à La Casbah d’Alger. Passionné de musique, il se consacre à la chanson moderne, et chante le rock et le twist en arabe. Bentir s’intéresse aussi à la peinture et au métier de décorateur à la télévision.

À l’indépendance de l’Algérie, Mahieddine Bentir participe aux grands rendez-vous de la chanson et chante aux côtés des stars françaises de l’époque, Dalida et Richard Antony. Il décroche des prix d’interprétation dans des festivals.

Bentir dit qu’il est le créateur du logo de la télévision algérienne, créé après le départ des Français. En 1994, la télévision algérienne lui a consacré un documentaire en hommage à son parcours artistique. Après plusieurs années d’absence due au fait qu’il se soit installé à Paris, il veut marquer son retour avec beaucoup de projets, dont certains sont en phase de finalisation.

En premier lieu, on cite un CD de huit chansons consacrées à l’Algérie et à la Palestine. «Le CD est prêt, et j’ai trouvé un éditeur qui est intéressé», note Bentir, à la télévision. Il parle aussi de Beyouna qu’il affectionne, tout comme il est un fan du maître de la chanson chaâbi, El-Hachemi Guerouabi. Bentir parle d’un projet de film sur La Casbah, qui s’intitule Casbah Story. «Le scénario est prêt, il reste à finaliser le projet», souligne-t-il. Bentir est en forme, c’est un second souffle qui se singularise par une envie de création et il en a plein de projets en tête qui ne demandent qu’à être pris en charge pour les concrétiser.

Abdelkrim Tazaroute