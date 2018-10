Grand angle : à petits pas

Le conflit afghan et son lot de deuil quotidien ne laisse entrevoir aucune lueur de relance du processus de paix entre les talibans et le pouvoir à Kaboul. Les attentats sont devenus le menu quotidien d’une population qui a apprivoisé les drames et la mort. Hier encore, au moins douze personnes ont trouvé la mort et 32 autres ont été blessées dans l’’explosion d’une moto piégée lors d’un rassemblement électoral d’une candidate aux élections législatives du 20 octobre en cours dans la province de Takhar au nord du pays. Mardi dernier un attentat suicide dans les bureaux d’un candidat aux législatives a fait au moins huit morts, dont le candidat Saleh Mohammad Asikzai, et onze blessés dans la ville de Lashkar Gah, capitale de la province du Helmand dans le sud de l’Afghanistan. Le décès d’Asikzai porte à au moins six le nombre de candidats tués à ce stade, selon la Commission électorale indépendante. Malgré ce climat, la diplomatie underground n’a pas faibli. Les efforts des différentes parties pour maintenir à flot les chances d’une sortie de crise et l’arrêt de cette guerre fratricide s’accentuent à base de compromis de part et d’autres. Washington et après avoir opposé un «NON» catégorique à toute tentative de dialogue direct avec les talibans, vient de lâcher du leste. Une délégation de représentants talibans a rencontré récemment au Qatar l’émissaire américain pour la paix en Afghanistan, Zalmai Khalilzad, première rencontre officielle entre les Etats-Unis et le groupe insurgé. «Une délégation du bureau politique (...) a rencontré l’équipe de négociation américaine dirigée par Zalmai Khalilzad», indique un communiqué du porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid. Une première rencontre, annoncée dans la presse et jamais démentie par les parties, avait eu lieu en juin à Doha après un cessez-le-feu inédit de trois jours entre forces de sécurité afghanes et talibans. Mais les espoirs de paix ont été vite douchés, les violences reprenant avec son cortège de morts des deux côtés. Les deux parties «ont parlé d’une fin pacifique à l’invasion de l’Afghanistan», poursuit le communiqué. La délégation talibane a qualifié «de grand obstacle à une paix réelle la présence de forces étrangères» dans le pays. Les deux parties ont «convenu de poursuivre ces réunions», selon les talibans.

Cet établissement de contacts diplomatiques entre Américains et talibans vient pour ainsi dire renforcer un timide espoir de détente. Mais d’éventuels pourparlers s’annoncent sans l’ombre d’un doute laborieux et difficile. Le processus de paix avec les talibans serait-il sur le point de redémarrer ? Depuis juin, une série d’indices laissent entrevoir une reprise du dialogue entre les insurgés et la coalition. Il y a d’abord eu ce cessez-le-feu des talibans du 15 au 17 juin. Si les talibans ont refusé de prolonger le cessez-le-feu, l’arrêt des combats a été respecté. Un mois plus tard, le 15 juillet, le New York Times révélait que la Maison-Blanche avait donné son feu vert à des discussions en tête à tête entre diplomates américains et talibans. L’Administration Trump a accepté une vieille revendication des insurgés. Jusqu’alors, elle exigeait que le mouvement du défunt Mollah Omar ne parle qu’au gouvernement de Kaboul.

Puis, fin juillet et début août, la presse anglo-saxonne a évoqué des rencontres entre diplomates américains et émissaires talibans à Doha. Ces petits pas s’accélèrent en dépit des combats et autres attentats sur le terrain. Mais une chose reste certaine c’est que les Afghans, tous bords confondus, éprouvent le besoin de déposer les armes et de vivre comme tout le monde.

M. T.