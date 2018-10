Conseil des droits de l’homme de l’Onu : 18 pays élus

L’Assemblée générale de l’ONU a élu vendredi dernier à bulletin secret, 18 Etats membres au Conseil des droits de l’homme, qui siégeront aux côtés de leurs 29 pairs, pour une durée de trois ans à compter du 1G janvier 2019. Un tiers des sièges, de cette instance de 47 membres basée à Genève, étaient à pourvoir lors de cette élection. Le Conseil, dont les membres sont élus selon le principe de la répartition géographique équitable, est composé de 13 sièges pour l’Afrique, autant pour ceux de l’Asie-Pacifique, 8 sièges pour l’Amérique latine et les Caraïbes, 7 pour l’Europe occidentale et autres Etats et 6 sièges pour l’Europe de l’Est. Outre le Burkina Faso (183 voix), le Cameroun (176 voix), l’Erythrée (160 voix), la Somalie (170 voix) et le Togo (181 voix), ont été également élus pour l’Afrique. Les cinq sièges vacants de la région Asie-Pacifique ont été remportés par le Bahreïn, avec 165 voix, le Bangladesh (178 voix) les Fidji (187 voix), l’Inde (188 voix) et les Philippines (165 voix). L’Argentine, avec 172 voix, les Bahamas (180 voix) et l’Uruguay (177 voix), occuperont les trois sièges vacants de l’Amérique latine et des Caraïbes. Pour l’Europe orientale, la Bulgarie, avec 180 voix et la République tchèque (178 voix), ont remporté les deux sièges à pourvoir. L’Autriche, avec 171 voix, le Danemark, (167 voix) et l’Italie (180 voix) vont siéger pour le groupe des Etats d’Europe occidentale et autres Etats. En juillet dernier, l’Assemblée générale avait pourvu le siège laissé vacant par les Etats-Unis, en élisant par 172 voix l’Islande, pour un mandat allant jusqu’au 31 décembre 2019. Le Conseil a été créé en 2006 pour remplacer la Commission des droits de l’homme. Depuis septembre dernier, il est dirigé par l’ancienne présidente du Chili, Mme Michelle Bachelet, qui succède à M. Zeid Raad al Hussein, de la Jordanie.