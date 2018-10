Palestine : Israël suspend l’approvisionnement de fioul à Ghaza

En suspendant la livraison de fioul à Ghaza, après un nouvel accès de violence dont il accuse le Hamas, Israël remet en cause une mesure qui était censée soulager les maux du territoire palestinien et atténuer des mois de tensions. L’accord sur la livraison de fioul, obtenu par l’ONU et soutenu par les Etats-Unis, avait vu la livraison cette semaine de milliers de litres de fioul payé par le Qatar dans l’enclave palestinienne. Mais le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, a annoncé vendredi soir l’arrêt «immédiat» de ces livraisons vitales pour la production d’électricité dans cette enclave sous blocus, après l’assassinat par Tsahal de sept Palestiniens dans la bande de Ghaza le long de la frontière avec Israël. L’accord sur le fioul a été conclu sans l’aval de l’Autorité palestinienne du président Mahmoud Abbas, une première pour Ghaza selon des diplomates. Il a soulevé à cet égard des interrogations quant à une éventuelle marginalisation de M. Abbas, interlocuteur obligé de la communauté internationale pendant des années. D’autre part, un détenu Palestinien est décédé vendredi, dans une prison israélienne dans des circonstances «mystérieuses», a annoncé vendredi, le Club du prisonnier palestinien. Wisam Abdul Majid Al-Shalaldeh, 28 ans, du village de Sa’ir, relevant d’Al-Khalil, a été arrêté en 2015, et condamné à sept ans de prison. Il en a purgé trois, selon le Club des prisonniers, cité par l’agence de presse palestinienne, Wafa.

Selon l’agence, l’ONG palestinienne a porté aux autorités israéliennes de l’occupation, «la responsabilité totale», de la mort de ce père de quatre enfants. Le décès de Wisam Shalaldeh, porte à quatre, le nombre de détenus décédés dans les prisons israéliennes depuis le début de l’année en cours. Et, les causes de sa mort n’ont pas été pour l’heure déterminées, selon les médias.

Selon un rapport mensuel des institutions des prisonniers palestiniens et des droits de l’homme, 378 Palestiniens de différentes régions des territoires palestiniens occupés ont été arrêtés par les forces de l’occupation israélienne durant le mois de septembre écoulé, dont 52 enfants et 10 femmes.

Plus de 7.000 Palestiniens, dont 57 femmes et 300 enfants, se trouvent actuellement au niveau de 24 établissements pénitentiaires de l’occupation israélienne, selon des statistiques palestiniennes.

