Disparition du journaliste Saoudien Khashoggi : Trump menace Ryadh

Le Président américain, Donald Trump, a estimé que l’Arabie saoudite pourrait être à l’origine de la disparition du journaliste Jamal Khashoggi, et que si tel était le cas, son pays infligerait un «châtiment sévère» au royaume, tout en continuant d’exclure une limitation des ventes d’armes.

«Pour l’instant, ils démentent (leur implication) et la démentent vigoureusement. Est-ce que ça pourrait être eux ? Oui», a dit le Président dans un entretien à la chaîne CBS, enregistré jeudi dernier et diffusé hier. Si l’Arabie saoudite s’avérait effectivement responsable, il y aurait «un châtiment sévère», a-t-il ajouté dans cet entretien. M. Trump a affirmé que le sujet était particulièrement important «parce que cet homme était journaliste».

Mais, interrogé sur les options envisagées, le Président américain a dit ne pas être partisan d’une limitation des ventes d’armes au royaume, ce qu’il avait déjà dit précédemment. «Je vais vous donner un exemple, ils commandent des équipements militaires. Tout le monde à travers le monde voulait cette commande. La Russie la voulait, la Chine la voulait, nous la voulions. Nous l’avons eue, et nous l’avons eue entière», a-t-il dit. «Je vais vous dire ce que je ne veux pas faire. Boeing, Lockheed, Raytheon, je ne veux pas nuire aux emplois. Je ne veux pas perdre une commande pareille», a-t-il ajouté, estimant qu’il y avait «d’autres moyens de punir».



Guterres demande la vérité



De son côté, le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a demandé de «dévoiler la vérité» concernant la disparition du journaliste saoudien en Turquie, ont rapporté, hier, des médias. «Nous avons besoin de savoir ce qui s’est passé exactement et de connaître avec exactitude le responsable», a déclaré Guterres à la BBC, appelant les gouvernements à «répondre de la bonne manière après avoir connu la vérité», une fois des réponses claires sur ce qui s’est passé, sont disponibles. Craignant la reproduction de ces disparitions «pour devenir banales», le Secrétaire général de l’ONU a expliqué que «lorsque ce genre de situations se répète, je pense que nous avons besoin d’identifier des méthodes pour exiger de rendre des comptes également».

L’Arabie saoudite a démenti, toute intention de «tuer» Khashoggi disparu à Istanbul, avant des rencontres turco-saoudiennes prévues ce week-end.

Khashoggi, éditorialiste critique du pouvoir saoudien et collaborateur du Washington Post, n’a plus donné signe de vie depuis son entrée pour des démarches. Plusieurs sources indiquent qu’il aurait été torturé et tué, un fait nié par les autorités saoudiennes qui ont indiqué que le journaliste a visité le consulat et l’a aussitôt quitté.

Selon le Washington Post, les autorités turques ont confié à des responsables américains être en possession d’enregistrements audio et vidéo décisifs établissant que le journaliste «a bien été torturé et tué dans l’enceinte du consulat d’Arabie saoudite».

La fiancée de Khashoggi, Hatice Cengiz, a déclaré quant à elle, qu’elle l’avait accompagné au siège du consulat à Istanbul et que ce dernier y est entré et n’en est pas sorti, selon des médias.

R. I.