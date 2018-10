Eliminatoires CAN-2019 (U23) -amical : Le Maroc et l’Algérie se neutralisent (0-0)

La sélection algérienne U21 et son homologue marocaine se sont neutralisées (0-0) vendredi à Al-Jadida (Maroc) en match amical de préparation en vue des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019 de football. Les deux équipes se retrouveront demain, lundi, pour un second match amical à Al-Jadida. La sélection algérienne des moins de 21 ans prépare les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations des U23 qui se déroulera du 8 au 22 novembre 2019 en Egypte. Exemptée du premier tour des éliminatoires de la CAN-2019, la sélection algérienne affrontera au second tour le vainqueur de la double confrontation entre la Guinée-Equatoriale et Sao Tomé-et-Principe. Les Algériens se déplaceront pour le match aller avant d'accueillir leur adversaire dans une double confrontation qui aura lieu du 18 au 26 mars 2019. En cas de qualification, l'équipe algérienne affrontera au troisième et dernier tour des éliminatoires le vainqueur de la confrontation entre le Gabon et le vainqueur du match entre le Ghana et le Togo. La CAN-2019 U23, qui regroupera huit pays, sera qualificative pour les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo. Les trois premiers sont concernés par cette qualification. L'Algérie avait pris part au tournoi de football des Jeux Olympiques 2016 à Rio de Janeiro grâce à sa deuxième place à la CAN-2015 des moins de 23 ans au Sénégal.