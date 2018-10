JOJ-2018 : Les Algériens sortis dès les premiers tours dans les différentes disciplines

Les athlètes algériens engagés vendredi dans les différentes disciplines ont été éliminés, dès les premiers tours de leurs épreuves, disputées pour le compte de la 6e journée des 3es Jeux Olympiques de la jeunesse (JOJ) qui se déroulent à Buenos Aires en Argentine. En natation, dont c'était la clôture des épreuves, Abdellah Ardjoune et Moncef Aymen Balamane ont été éliminés dans les séries, respectives, du 200m dos et 200m papillon qui se sont déroulées au Natatorium Bassin. Ardjoune a terminé la course du 200m dos en 4e position de la 3e série, courue en 2:04.8. Le Russe Kliment Kolesnikov, vainqueur de la série, a réalisé le meilleur chrono en 1:59.86, alors que l'Algérien a réussi le 14e temps sur 24 concurrents. Au 200m papillon, son compatriote Moncef Aymen Balamane a pris la 4e place de la 1re série, en 2:08.73, se contentant du 34e chrono des séries. Même le vainqueur de sa série, le Turc Efe Turan (2:04.65), ne figurera pas parmi les 8 meilleurs chronos qualifiés en finale. En lutte, l'Algérien Merikhi Ahmed Abdelhakim jouera pour la 5e/6e position du concours de la Gréco+romaine de la catégorie (60kg). Tiré dans le groupe B composé de deux autres athlètes, le jeune lutteur algérien a perdu face à l'Arménien Sahak Hovhannisyan par 10 à 0 (supériorité technique) et au Géorgien Giorgi Tokhadze (4-1). La première place du groupe B est revenue au Géorgien qui jouera pour la médaille d'or face au Kirghizistan Elmirbek Sadyrov, 1re du groupe A. La médaille de bronze se jouera entre l'Arménien Sahak et le Mexicain Ugalde Miguel Angel (2e du groupe A) au tour éliminatoire. Terminant 3e de son groupe, Merikhi Ahmed Abdelhakim jouera pour le match de classement (5e/6e) face à Kellner Arapo George (Nouvelle-Zélande), 3e du groupe A. En athlétisme, dont les épreuves ont débuté jeudi, le coureur algérien Said Khoufache a bouclé le 5000m marche en 12e position, en 22:00.00. Le podium olympique de la course est revenu, respectivement, à l'Equatorien Oscar Patin (20:13.69), suivi de l'Indien Suraj Panwar (20:23.30) et le Chinois Xin Wang (20:28.02).