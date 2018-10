Qualifications CAN-2019 (3e journée - Gr D), Belmadi, Sélectionneur national : « Satisfait aussi bien du résultat que de la manière »

Djamel Belmadi était dans tous ses états à la fin du match Algérie - Bénin (2-0). La voix cassée, mais le ton euphorique, le sélectionneur national est revenu en conférence de presse sur plusieurs sujets en rapport avec cette rencontre, à commencer par la prestation générale de l’équipe.

Naturellement, le coach des Verts s’est dit satisfait de la manière, même s’il reconnait ne pas faire de ce match Algérie - Bénin une référence. « Je suis très satisfait aussi bien du résultat que de la manière. Nous avons montré des choses très intéressantes ; Ce n’est pas le match le plus parfait ou le plus abouti, mais j’ose croire qu’à l’avenir ça va aller mieux. Il faut du temps», a-t-il dit.

« On doit encore s’améliorer dans la rapidité de la transmission. »

Djamel Belmadi a reconnu, en effet, que son équipe doit encore s’améliorer dans certains registres. «On doit encore s'améliorer dans la rapidité de la transmission. Je ne suis pas totalement satisfait de nous à ce niveau. Il reste encore du travail à faire. Ce n’est pas en trois ou quatre ou cinq séances d’entraînement que les réglages se feront, ça va aller mieux avec le temps », a rassuré le sélectionneur national qui semble avoir les idées bien fixes et compte bien imprégner l’équipe nationale de son style.

« Mandi n’est pas en ballottage avec Tahrat, mais en concurrence avec Attal. »

Interrogé au sujet de la non-titularisation de Aissa Mandi, titulaire indiscutable depuis plusieurs années, Djamel Belmadi a été clair, net et précis sur le sujet. Alors qu’il aurait pu se montrer évasif sur le sujet, le sélectionneur national a dit, au contraire, les choses crûment, sans doute pour qu’il n’ait plus à s’expliquer sur ce sujet à l’avenir. « Concernant Aissa Mandi, puisque vous m’en parlez, il n’était pas en ballottage avec Tahart mais plutôt en concurrence avec Attal », a déclaré le sélectionneur national, reléguant du coup le défenseur du Real Bétis au statut de doublure de l’arrière droit du RC Lens. « Je crois beaucoup en la paire Bensebaini-Tahart. Elle s’améliore de match en match. Sur ce match à domicile, Attal est plus intéressant. Il défend bien, mais apporte sa contribution en attaque. Si un jour j'ai besoin de verrouiller, je ferai appel à Mandi. Au Betis, il joue dans une défense à trois. Il n'est pas content, je le comprends », a-t-il dit. Mandi devra se faire une raison.

