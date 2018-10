Dans la lucarne : succès

Djamel Belmadi, le moins que l’on puisse dire, a réussi son pari de remettre les «Verts sur les bons rails». C’est vrai qu’en deux mois à peine, il a permis à notre sélection nationale de passer d’une période de doute à une période où la confiance est en train de revenir d’une manière plus que limpide. Certes, comme l’avait dit Belmadi, il manque quelques «trucs» qu’il faudra améliorer comme la circulation rapide de la balle et aussi comment empêcher l’adversaire d’asseoir son jeu et passer aisément aussi bien par le milieu ou les côtés. Cela demandera du travail. Les verts sont prêts à faire les sacrifices nécessaires pour améliorer leur jeu. Toutefois, d’abord, il fallait impérativement gagner et les nôtres l’ont fait agréablement bien. D’ailleurs, l’attitude du public à l’égard de la sélection nationale, mais aussi de Belmadi le prouve remarquablement bien. Il faut dire que personne n’a sifflé l’EN, ni insulté le coach national. Bien au contraire, il y’avait une osmose entre l’ENA et le public. C’est déjà cela de gagner avec cette version de l’équipe nationale sous Belmadi. On sait que tout n’est pas « rose », mais, c’est réconfortant au niveau de la manière et du résultat. En effet, par ce succès, sur le score de 2à0, sur des buts de Bensebaini et Bounedjah, les verts ont pris en solo les rênes du groupe D avec sept pts, suivis du Bénin (04) et du duo Togo et Gambie qui ne comptent que deux points chacun. C’est un peu la «voie royale» qui se dresse pour les algériens avant la manche retour ce mardi, à Cotonou, à partir de 16h, contre le même adversaire. Il y’avait, à Tchaker, du répondant dans un groupe qui retrouve manifestement son football et surtout son âme. S’ils avaient raté leur football par le passé, ce n’st pas le cas cette fois-ci. Il faut dire que les joueurs ont adhéré au plan et à la méthode de travail de Belmadi. Il est évident qu’on ne peut pas plaire à tout le monde comme le fait que Mandi n’a pas été titularisé comme il avait l’habitude de l’être. Il est sorti mécontent. Attal, le jeune de Nice (France) a pris sa place. Belmadi avait affirmé en conférence de presse qu’il «n’utiliserait Mandi que lorsqu’il voudra « verrouillé le jeu ». Attal a reçu les faveurs du coach ainsi que Tahrat. Il faut dire que pour Belmadi, les contours de l’équipe nationale sont en train de se constituer d’une manière assez apparente. C'est-à-dire que c’est l’occasion pour les uns et les autres de gagner leurs places avant qu’il ne soit trop tard. Feghouli, Belfodil, Ghezzal ont été utilisés comme des remplaçants. Ils doivent tout faire pour changer la donne, sinon, ils risquent d’avoir des difficultés pour assurer une place de titulaire potentiel. Il est vrai que pour le rythme, les choses commencent à revenir à leur place initiale. Les «one, two, three, viva l’Algérie, ont «fusé» de partout dans les travers des gradins de Tchaker. Cela montre clairement que le public a été satisfait par le comportement du groupe Belmadi sur la belle pelouse du stade Mustapha Tchaker qui a été en excellente état. C’est vrai qu’il ya lieu d’être satisfait. Toutefois, il faut admettre que cette équipe béninoise a fourni un match plein où elle avait réussi à nous poser pas mal de problèmes. C'est-à-dire qu’il ne faut pas sous-estimer cette équipe surtout qu’elle évoluera devant ses fans. Il est clair que pour le moment, c’est le Bénin qui reste le sérieux adversaire de l’Algérie. Ce qui est sûr, les Verts sont en train de retrouver leur football, même si certains joueurs n’ont pas été à la hauteur par rapport à ce que l’on connaissait d’eux par le passé. Toujours est-il, il y’ a lieu d’être optimiste !

Hamid Gharbi