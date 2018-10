En s’imposant face au Bénin (2-0) : Les verts retrouvent leur personnalité et leur combativité

Les Verts ont réussi, vendredi soir, au stade Mustapha-Tchaker de Blida, une bonne opération. Ils ont remporté une précieuse victoire face au Bénin, face à des gradins pleins à craquer, au grand bonheur des supporters, qui n’ont ménagé aucun effort pour apporter leur soutien à l’EN.

Le nouvel entraîneur de la sélection nationale, Djamel Belmadi et ses troupes ont réussi leur sorti. C’est la première victoire de Belmadi à la tête des Verts après deux matches joués. Il entame donc avec succès ses débuts en tant que chef d’orchestre à la barre technique de l’équipe d’Algérie. Un match nul en Gambie (1-1), suivi d’une victoire en Algérie (2-0) permettent aux camarades de Mbolhi de reprendre confiance et du poil de la bête. En la circonstance, le sélectionneur national a fait confiance au onze suivant au coup d’envoi de la partie : Mbolhi, Atal, Farès, Bensebaini, Tahrat, Taider, Mahrez, Bentaleb, Bounedjah, Brahimi, Benzia. Il a fait rentrer en cours de jeu en seconde période Feghouli à la place de Benzia, Belfodil à la place de Brahimi et Ghezzal à la place de Mahrez. Le sélectionneur national a confié le capitanat à Mahrez afin de le responsabiliser davantage au vu de son statut de star et afin de le mettre en confiance. L’Equipe nationale a entamé son match en toute confiance et a fait monter progressivement le rythme. Les joueurs ont pris le temps de bien prendre leurs marques sur le terrain à travers une occupation rationnelle du terrain. Le schéma tactique adopté par Djamel Belmadi basé sur un 4-2-3-1 devait permettre aux Verts de rapidement resserrer les lignes et d’enclencher des offensives tous azimuts à travers une fluidité dans les passes, avec un bloc qui glisse bien que se soit en phase défensive ou offensive. Le onze aligné en la circonstance, a bien tenu la route face à un adversaire bien en place et difficile à manier. Certes, tout n’était pas parfait, cela dit, l’EN a produit de belles phases de jeu, avec une défense bien en place, au sein de laquelle, on a ressenti moins de fébrilité et plus de sérénité donc où a brillé le jeune Atal, qui a soulevé l’admiration du public, notamment par sa combativité et sa participation efficace sur le plan offensive. Au front de l’attaque Bounedjah s’est battu comme un lion. Les autres joueurs ont bien accompli leur mission, même si l’on peut affirmer que tout n’a pas été parfait et qu’un gros travail attend Belmadi pour que la sélection devienne plus performante et parvienne à séduire davantage sur le plan du jeu et de la cohésion. Le milieu de terrain n’a pas été particulièrement brillant. Censé être le moteur de l’équipe, il a manqué de génie. Le duo Taider-Bentaleb s’est montré quelque peu limité, se contentant d’un jeu latéral qui manquait de profondeur et de persécution pour déclencher des attaques placées capables de mettre en difficultés l’arrière-garde béninoise. Des solutions doivent-être apportées à ce compartiment, pour qu’il parvienne à accomplir convenablement son rôle. Malgré certaines carences relevées, Brahimi et ses coéquipiers ont réussi à ouvrir la marque par l’entremise de Bensebaini, qui suite à un corner suivi d’une remise de la tête de Benzia, catapulte la balle au fond des filets (21’). Ce but a mis la sélection en confiance. Celle-ci a dans l’ensemble dominé les débats, même si le Bénin a tenté quelques incursions dangereuses dont l’une au moins de Sessegnon pouvait faire mouche en première période. Les Farès, Tahrat, Mahrez and Co ont continué à se battre et sont restés bien concentrés tout au long de la partie. C’est ainsi que sur une

belle remise de Brahimi, Feghouli qui venait de toucher son premier ballon sert idéalement Bounedjah démarqué, qui s’en va battre de près le portier béninois, doublant la mise pour les Verts, au grand bonheur des fans algériens (73’). Il y avait une ambiance de feu au stade Tchaker. L’équipe nationale venait de plier le match. Une belle victoire qui mettra en confiance les joueurs et qui permettra à Belmadi et à son staff de poursuivre leur travail en toute sérénité.

Ils n’auront pas de répit puisque les Verts joueront dès mardi à Cotonou face à ce même adversaire, pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la CAN-2019. Ils sont appelés à revenir du Bénin avec un résultat positif pour continuer à avancer dans le bon sens. C’est sous les applaudissements nourris de milliers de supporters que les Verts ont quitté le terrain, avec le sentiment du devoir accompli.

L’Algérie occupe la première place du groupe avec 7 points suivi du Bénin avec 4 points. Dans l’autre rencontre du groupe, le Togo et la Gambie se sont séparés sur un match nul (1-1).

Mohamed-Amine Azzouz

----------------///////////////

Les verts renouent avec le succès

Djamel Belmadi, le moins que l’on puisse dire, a réussi son pari de remettre les «Verts sur les bons rails». C’est vrai qu’en deux mois à peine, il a permis à notre sélection nationale de passer d’une période de doute à une période où la confiance est en train de revenir d’une manière plus que limpide. Certes, comme l’avait dit Belmadi, il manque quelques «trucs» qu’il faudra améliorer comme la circulation rapide de la balle et aussi comment empêcher l’adversaire d’asseoir son jeu et passer aisément aussi bien par le milieu ou les côtés. Cela demandera du travail. Les verts sont prêts à faire les sacrifices nécessaires pour améliorer leur jeu. Toutefois, d’abord, il fallait impérativement gagner et les nôtres l’ont fait agréablement bien. D’ailleurs, l’attitude du public à l’égard de la sélection nationale, mais aussi de Belmadi le prouve remarquablement bien. Il faut dire que personne n’a sifflé l’EN, ni insulté le coach national. Bien au contraire, il y’avait une osmose entre l’ENA et le public. C’est déjà cela de gagner avec cette version de l’équipe nationale sous Belmadi. On sait que tout n’est pas « rose », mais, c’est réconfortant au niveau de la manière et du résultat. En effet, par ce succès, sur le score de 2à0, sur des buts de Bensebaini et Bounedjah, les verts ont pris en solo les rênes du groupe D avec sept pts, suivis du Bénin (04) et du duo Togo et Gambie qui ne comptent que deux points chacun. C’est un peu la «voie royale» qui se dresse pour les algériens avant la manche retour ce mardi, à Cotonou, à partir de 16h, contre le même adversaire. Il y’avait, à Tchaker, du répondant dans un groupe qui retrouve manifestement son football et surtout son âme. S’ils avaient raté leur football par le passé, ce n’st pas le cas cette fois-ci. Il faut dire que les joueurs ont adhéré au plan et à la méthode de travail de Belmadi. Il est évident qu’on ne peut pas plaire à tout le monde comme le fait que Mandi n’a pas été titularisé comme il avait l’habitude de l’être. Il est sorti mécontent. Attal, le jeune de Nice (France) a pris sa place. Belmadi avait affirmé en conférence de presse qu’il «n’utiliserait Mandi que lorsqu’il voudra « verrouillé le jeu ». Attal a reçu les faveurs du coach ainsi que Tahrat. Il faut dire que pour Belmadi, les contours de l’équipe nationale sont en train de se constituer d’une manière assez apparente. C'est-à-dire que c’est l’occasion pour les uns et les autres de gagner leurs places avant qu’il ne soit trop tard. Feghouli, Belfodil, Ghezzal ont été utilisés comme des remplaçants. Ils doivent tout faire pour changer la donne, sinon, ils risquent d’avoir des difficultés pour assurer une place de titulaire potentiel. Il est vrai que pour le rythme, les choses commencent à revenir à leur place initiale. Les «one, two, three, viva l’Algérie, ont «fusé» de partout dans les travers des gradins de Tchaker. Cela montre clairement que le public a été satisfait par le comportement du groupe Belmadi sur la belle pelouse du stade Mustapha Tchaker qui a été en excellente état. C’est vrai qu’il ya lieu d’être satisfait. Toutefois, il faut admettre que cette équipe béninoise a fourni un match plein où elle avait réussi à nous poser pas mal de problèmes. C'est-à-dire qu’il ne faut pas sous-estimer cette équipe surtout qu’elle évoluera devant ses fans. Il est clair que pour le moment, c’est le Bénin qui reste le sérieux adversaire de l’Algérie. Ce qui est sûr, les Verts sont en train de retrouver leur football, même si certains joueurs n’ont pas été à la hauteur par rapport à ce que l’on connaissait d’eux par le passé. Toujours est-il, il y’ a lieu d’être optimiste !

H. G.