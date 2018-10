Le Président Bouteflika, dans un message à son homologue équato-guinéen : « Renforcer les relations bilatérales »

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a remis, vendredi à Malabo, un message écrit du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à son homologue équato-guinéen, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, dans lequel il lui a réitéré sa disponibilité à travailler ensemble pour le renforcement des relations bilatérales. "Représentant de Monsieur le Président de la République Abdelaziz Bouteflika, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel a remis, hier à Malabo, au Président de la République de Guinée équatoriale M. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, un message écrit de Monsieur le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, par lequel le Chef d’Etat félicite son homologue pour le cinquantenaire de l’indépendance de la Guinée équatoriale et réitère sa disponibilité à travailler de concert avec le Président Mbasogo pour le renforcement des relations bilatérales". Le Président Mbasogo a exprimé ses remerciements pour la participation de l’Algérie à cette cérémonie de célébration du cinquantenaire de l’indépendance de la Guinée équatoriale. Il a également fait part de sa satisfaction quant à la qualité des relations bilatérales, en exprimant la volonté de son pays à les renforcer davantage. Le Président Mbasogo a chargé le ministre des Affaires étrangères de transmettre à Monsieur le Président de la République ses sentiments d’estime et de considération ainsi que ses vœux de progrès pour le peuple algérien.

M. Messahel a pris part vendredi à Malabo, en qualité de représentant du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à la cérémonie marquant le cinquantième anniversaire de l'indépendance de la Guinée équatoriale.

Cette cérémonie a été marquée par la participation de nombreux pays représentés par leurs chefs d'Etat, les représentants de chefs d'Etat ou leurs ministres des Affaires étrangères. Les participants ont assisté à un défilé militaire opéré par les forces armées équato-guinéennes avec la participation des pays de l'Afrique centrale, suivi d'un défilé civil par les représentants des différentes régions et institutions du pays ainsi que les représentants de la société civile et du secteur économique de la République de Guinée équatoriale.