Secteur agricole : Impulser la dynamique de croissance

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a présidé, hier à Alger, une réunion des cadres consacrée à l'évaluation des programmes de développement du secteur à travers l'ensemble des wilayas du pays, a indiqué un communiqué du ministère. Cette rencontre de deux jours a regroupé l'ensemble des acteurs et les intervenants dans l'encadrement (directeurs centraux, directeurs des services agricoles de wilaya, conservateurs des forêts, directeurs de la pêche et de l'aquaculture), les institutions et les centres techniques ainsi que les groupes et les offices sous tutelle, ajoute la même source. Les évaluations porteront essentiellement sur les programmes de développement des filières agricoles, économie de l’eau, foncier agricole, développement des activités forestière, de la pêche et de l'aquaculture, veille sanitaire et phytosanitaire ainsi que le contrôle des produits, financement, appui et assistance technique ainsi que les questions liées aux assurances agricoles et l'organisation professionnelle et interprofessionnelle. Par ailleurs, cette rencontre permettra d'apprécier les niveaux de réalisation de chaque wilaya par rapport aux objectifs fixés ainsi que les efforts déployés pour assurer un développement durable et d'apporter les recentrages et les réajustements nécessaires pour impulser davantage la dynamique de croissance. Pour rappel, cette réunion est une occasion pour évaluer les dispositions prises pour accompagner le lancement de la campagne agricole 2018-2019 et assurer son bon déroulement, notamment les labours-semailles, les plantations des cultures maraichères et l'encadrement des récoltes de la datte, conclut le communiqué.