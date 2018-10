Boxe : championnat du monde (seniors dames)

La sélection algérienne féminine de boxe (seniors) prendra part au tournoi international des Balkans, prévu du 12 au 15 octobre à Sofia (Bulgarie), en vue des championnats du monde de New Delhi en Inde (12-25 novembre), a appris l'APS de la Fédération algérienne de boxe (FAB). Conduite par le directeur de l'organisation sportive (DOS), Sofiane Guerache, la délégation algérienne, composée de huit pugilistes, s'est envolée jeudi à destination de Sofia pour participer à ce tournoi précompétitif de quatre jours. Les pugilistes algériennes sont dirigées par un staff technique composé du duo Kenzi Abderrahmane-Brahim Mekhlouf. Selon le directeur technique national (DTN), Mourad Meziane, les Algériennes auront l'occasion de se mesurer au haut niveau lors de ce tournoi international qui verra la présence des meilleures pugilistes avant d'entamer la dernière ligne droite de leur préparation avec un stage qui sera programmé en Ukraine ou en Inde. En marge de ce tournoi, un stage (2 star) sera organisé au profit des arbitres dont deux Algériens, Rouabah Nabil et Noureddine Khaled, qui ont fait le déplacement à Sofia avec "leurs propres moyens", a dit Meziane. Liste des athlètes algériennes engagées au Mondiaux 2018 : -Sefouh Widad, Bouarour Zahra, Bahmad Nour El Houda, Khelif Hdjila, Khelif Imène, Taberkoukt Soumia, Selmouni Chahira et Boualem Roumaissa. Entraîneurs : Kenzi Abderahmane et Mekhlouf Brahim.