équipe nationale : Slimani ratera aussi le match retour face au Bénin

Si son forfait pour la réception du Bénin hier était confirmée dès son arrivée à Sidi-Moussa, lundi, le staff technique de l’EN a dû attendre quarante-huit heures pour s’assurer qu’Islam Slimani n’était pas apte à jouer le match retour, le 16 de ce mois-ci au Bénin.

Islam Slimani a quitté le stage de l’équipe Nationale à Sidi-Moussa, ce mercredi, après deux jours de soins et de travail spécifique avec le staff médical de l’EN. Le sélectionneur Djamel Belmadi, bien qu’il ait décidé de le remplacer dès lundi par Oussama Darfelou, espérait néanmoins pouvoir le récupérer pour le match retour, prévu le 16 octobre prochain au Bénin.

C’est la raison pour laquelle il a patienté quarante-huit heures avant de décider de le libérer pour retourner se soigner à Istanbul. En effet, après une série d’examens, le staff médical de l’EN a déclaré l’attaquant forfait pour les deux confrontations de ce mois d’octobre comptant pour les éliminatoires pour la CAN-2019.

« Le staff médical de la sélection nationale, après auscultation, a préféré ne prendre aucun risque avec Slimani, pour ne pas compliquer sa blessure davantage. Il a donc préféré le dispenser des deux prochains matchs contre le Bénin, et le remettre à la disposition de son club, dès mercredi, où il poursuivra ses soins », a annoncé la FAF sur son site Internet.

Par conséquent, Djamel Belmadi devra composer en attaque avec Baghdad Bounedjah qu’il qualifiait, mardi en conférence de presse, de « poison pour les défenseurs, le seul que je craignais quand j’étais au Qatar », avait-il dit, mais aussi Ishak Belfodil et Oussama Darfelou en réussite actuellement avec son club.

Amar B.