Dans la LUCARNE : Zetchi veut changer de cap

Le football algérien au niveau de ses structures est, le moins que l’on puisse dire, en «ébullition». Ce n’est pas à cause d’un mauvais résultat des Verts, c’est surtout au niveau de sa gestion, mais aussi le volet formation. Pourtant, tout le monde s’accorde à dire qu’il s’agit du «nœud gordien» qui peut tirer notre football vers le haut ou en cas d’échec vers le bas. Il y a lieu de mettre en exergue le fait que ce côté-là reste le grand souci de notre «jeu à onze», puisque nos différentes sélections nationales (petites catégories) n’arrivent toujours pas à trouver leur voie. Elles sont, à chaque fois, stoppées, par nos voisins ou des équipes africaines ayant des gabarits pour le moins impressionnants pour des jeunes. En dépit des tentatives utilisées, çà et là, la «mayonnaise» ne semble pas prendre, comme souhaité par le premier responsable de la FAF, Kheireddine Zetchi. Là, faut-il prendre en considération, toutes les tentatives qui se sont avérées, au grand dam de tous les spécialistes, vaines. C'est-à-dire qu’on n’a pas donné le «coup de pouce» attendu à notre football. Bien au contraire, on est en train de stagner au lieu de contribuer à réduire au maximum notre retard par rapport aux nations africaines qui dominent le football du continent dans les petites catégories, parfois même sur le plan mondial. Dès son intronisation à la tête de la FAF, le 20 mars 2017, Zetchi a vite songé à mettre en place, surtout qu’il n’a pu garder le DTN, Toufik Korichi, qui avait travaillait avec Raouraoua. A priori, on avait fait «table rase» sur le passé et tout ce qui avait quelque chose qui puisse rappeler la période et les hommes de Raouraoua. On n’a nullement voulu appliquer à la lettre le fameux slogan «le changement dans la continuité» chère à beaucoup. Toutefois, l’installation de Fodil Tikanouine, un cadre, pourtant émérite, n’a pas été à la hauteur des espérances des uns et des autres. On ne peut pas dire qu’il avait fait «long feu». Zetchi était déçu, presque désabusé par le fait que les projets qu’il avait escompté mettre en pratique n’ont pas abouti sur le terrain. Concrètement, il s’est avéré que rien n’avance sur le plan de la formation qui demeure un peu comme le «parent pauvre» de la stratégie de la FAF, même si on veut faire des efforts pour surmonter les handicaps et surtout les retards qui sont devenus énormes par rapport à nos voisins et aussi aux Africains. Il s’est retourné alors vers Rabah Saâdane, un technicien qui possède une expérience des plus riches parmi les techniciens algériens au point qu’il était appelé «cheikh El Moudaribine) (le cheikh des entraîneurs). Il est certain que la FAF et le nouveau président de la DTN, Rabah Saâdane, et son DEN, Boualem Charef, avaient travaillé comme dans un «conte de fées». Puis, il y eut cette «cassure brutale» due à la non-concrétisation du voyage et la participation au congrès de la FIFA sur l’évaluation du Mondial russe organisée du 14 juin au 15 juillet 2018. Là, on peut dire que c’est une «bataille rangée» qui est ouverte entre des hommes qui étaient très proches, il n’y a pas longtemps. Puis, dernièrement, depuis la conférence de presse tenue à Sidi Moussa, Belmadi est rentré dans l’arène pour devenir partie prenante, lui aussi, d’une querelle qu’il aurait pu éviter du fait qu’il aurait dû s’en tenir à son poste de sélectionneur national. Ceci dit, Zetchi, un peu touché par ce cas qu’il ne s’attendait pas, veut, aujourd’hui, ne pas refaire les mêmes erreurs. C'est-à-dire qu’il est en quête de techniciens qui exercent dans les divisions inférieures et qui veulent avant tout faire du bon travail là où ils seront placés. Il est attendu à ce que ce changement de cap se concrétise dans les meilleurs délais du fait que notre football est en train de «patiner» au niveau des catégories de jeunes où l’on se fait éliminer dès les premiers tours et cela n’est pas fait pour faire ramener la sérénité.

Hamid Gharbi