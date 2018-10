CRB - Démission collective des dirigeants : Le Chabab atteint le fond

La dernière défaite du CR Belouizdad, actuelle lanterne rouge du championnat, au stade du 20-Août-1955 face à l’USM Alger (0-1) a laissé des traces. Dès le coup de sifflet final, et au moment où les 22 acteurs rejoignaient les vestiaires, de nombreux supporters en furie, déversant leur colère sur tout ce qui se trouvait sur leur chemin, ont envahi le terrain, se heurtant aux forces de sécurité. On note des blessés de part et d’autre. Heureusement sans dénombrer des blessés graves. Des supporters s’en sont pris aux dirigeants et aux joueurs. Heureusement que ces derniers avaient déjà, pour la plupart, rejoint les vestiaires. L’anarchie ambiante à la fin de la rencontre de jeudi a fait craindre le pire. Les services de sécurité ont fini par maîtriser une situation qui aurait pu faire craindre le pire. Devant de tels dépassements, les dirigeants actuels qui sont à la tête du club après avoir évincé Hadj Bouhafs, premier responsable de la situation du K.O. dans laquelle se trouve le Chabab, ont annoncé leur démission collective, après les débordements en question. Ils ont affirmé qu’ils ne sont plus en mesure de diriger ou de gérer le club dans un tel contexte de division, remous et coups bas sans fin. Ils disent regretter amèrement de se retrouver seuls pour contenir la grave crise qui secoue le CRB depuis la saison dernière déjà, et qui s’est accentuée depuis l’intersaison. Malgré l’arrivée d’un nouveau partenaire, Madar Holding, qui a soulagé un temps soit peu la direction actuelle, il semble que la très grave situation du Chabab qui met l’avenir du club sérieusement en péril, n’est pas prête à s’estomper de sitôt. Tous les signaux sont au rouge. L’équipe malgré les efforts soutenus et le courage de l’ex-entraîneur Cherif El-Ouazzani, qui a fini par plier bagages et l’actuel coach par intérim Lotfi Amrouche se sont battus pour tenter de redresser quelque peu la situation. Toutefois, celle-ci semble vraiment très compliquée.

Le CRB vit une situation de K. O., qui ne présage rien de bon. La vraie famille du Chabab et les enfants du club, que seul l’intérêt du CRB préoccupe, doivent absolument s’unir et trouver en urgence la meilleure manière de mettre de l’ordre à la maison et donner les moyens à l’équipe pour qu’elle puisse travailler dans une totale sérénité, loin des querelles interminables de clans qui portent grandement préjudice au Chabab et à son image. L’heure est grave !

Y a-t-il quelqu’un pour sauver le club ? Cette situation chaotique va-t-elle trouver son épilogue ? Pourquoi cette destruction d’un club aussi prestigieux ? Où sont les enfants et les amoureux du CRB ?

Vraiment triste et déplorable pour ce grand club qui a marqué le football algérien par plusieurs générations de talentueux footballeurs qui ont fait ses beaux jours, et aussi par la qualité des hommes qui ont fait sa grandeur au niveau des dirigeants. Aux Belouizdadis de s’unir et d’agir pour tenter de sauver ce qui reste à sauver, sinon le CRB court à sa déperdition au rythme où vont les choses. Attention à la disparition dans les divisions inférieures comme cela est le cas de clubs tels la JS Bordj Menaiel, le WA Boufarik, l’ES Guelma, l’Entente de Collo et de nombreux autres noms qui à l’époque avaient leur place au sein du gotha du football algérien…

Mohamed-Amine Azzouz