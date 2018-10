MC Alger 2 - NAHD 1 : Le Mouloudia efficace et entreprenant

Le Mouloudia d'Alger a mis fin à sa série noire, à l'occasion de la dixième journée du championnat de Ligue 1. Les camarades de Châal, visiblement déterminés, ont disposé du Nasr Hussein Dey, jeudi dernier au stade du 5-Juillet, à l'issue d'un derby capital, marqué par l'engagement physique et dominée par l'aspect tactique. Le Doyen, qui n'avait plus goûté à la victoire depuis la cinquième journée, s'est imposé par le score net et sans bavure de 2 à 1, face à redoutable adversaire, auteur d'un parcours exemplaire depuis l'entame de la saison.

Cette partie, assez plaisante et très disputée, a démarré sur des chapeaux de roue. Adoptant un schéma tactique plutôt offensif (4-2-3-1), les protégés du coach Bilel Zdiri ont tout de suite pris d'assaut le camp adversaire. 3', Yousfi reprend le corner de Herag au point de penalty, mais ne parvient pas à cadrer. 8', Alati d'un superbe tir croisé au second poteau, oblige Châal à se détendre pour écarter le danger. De leur côté, les coéquipiers de Hachoud ont laissé l'orage passé, avant de réagir. Evoluant principalement en contre, en début de rencontre, ils parviennent à traduire leur première occasion de but. 17', Azzi profite d'une énorme bourde de Gaya pour donner l'avantage au Doyen. Le portier du NAHD repousse le coup franc rentrant de Bourdim dans les pieds du défenseur axial mouloudéen, qui ne trouve aucune peine à glisser la balle dans les filets. Le jeu s'emballe de plus belle, avec des occasions de part et d'autre. Néanmoins, le score n'évoluera pas. Le MCA rejoint les vestiaires avec ce petit avantage à la marque. La seconde période fut aussi animée que la précédente, avec beaucoup d'occasions de part et d'autre. Le Nasria pousse de plus belle et prend de plus en plus de risques pour tenter d'égaliser. Le Mouloudia résiste et se montre à chaque fois dangereux sur les contres. 75', Benarous sert sur un plateau Bendebka, libre de tout marquage dans la surface, pour le second but. Le milieu du MCA ne se fait pas prier pour fusiller à bout portant presque Gaya, et sceller par la même le sort de cette rencontre. La réalisation de Dib, dans les arrêts de jeu n'empêchera pas le MCA de signer son troisième succès de la saison et de quitter par la même la zone de turbulence. "Les joueurs ont eu une bonne réaction lors de ce derby. Après le bon nul arraché face à l’USMA, il fallait que l’on confirme face au NAHD. Les joueurs ont fait le match qu’il faillait. Je tiens à les féliciter. Ce n’était pas évident face à une bonne équipe du NAHD. On a vraiment bien joué. On s'est vraiment donné les moyens afin de fournir une bonne prestation. Maintenant, il ne faut surtout pas s’arrêter en si bon chemin. On doit se tourner vers le match du CSC et la suite de la compétition. On devra continuer la préparation et être sérieux afin de réaliser d'autres belles performances", a souligné le coach par intérim, Farès Belkheir. Avec cette première défaite à l'extérieur, depuis l'entame du championnat, le NAHD perd sa place sur le podium. Visiblement déçu Bilel Zdiri à déclaré, pour sa part : "On a eu une bonne entame de match. Le premier but du MCA a un peu perturbé mon équipe. Par la suite on a essayé de réagir. J'avoue qu'on a été un peu brouillon en première mi-temps. Lors de la seconde période, on s’est appliqué, mais la réussite n’était pas de notre côté. On a raté énormément d’occasions. Le second but nous a fait très mal, mais on y croyait toujours. On a marqué un but mais c’était trop tard, le temps nous manquait afin d’égaliser. Je trouve anormal, par ailleurs qu'il n'y a pas eu d’arrêts de jeu."

Rédha M.