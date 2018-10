L’O Médéa et le MC Oran se neutralisent 1-1

L'Olympique Médéa et le MC Oran ont fait match nul 1 à 1 (mi-temps : 1-1), jeudi dernier au stade Imam-Lyès de Médéa,

pour le compte de la 10e journée du championnat de Ligue 1 de football.

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Sameur (23') pour l'OM et Mansouri (44') pour le MCO. L'O. Médéa garde sa 11e place au classement général avec 10 points et un match en retard, alors que le MC Oran occupe la 8e place avec 12 points. Mercredi, l'USM Alger s'était imposée au stade du 20-Août-1955 devant le CR Belouizdad sur un but marqué par Yaya à la 37e minute de jeu, consolidant ainsi sa 2e position au classement général avec 19 points, à trois longueurs du leader, la JS Kabylie (22 pts), mais avec deux matchs en retard à disputer contre le MO Bejaia et l'USM Bel-Abbès.

En bas de classement, la lanterne rouge le CR Belouizdad continue de manger son pain noir et reste scotché à la 16e et dernière position avec 3 points seulement.

En ouverture de cette 10e journée, mardi, la JS Kabylie avait battu le DRB Tadjenanet sur le score de 3 à 2 au stade du 1er-Novembre-1954 de Tizi-Ouzou, alors que l'AS Aïn M'lila et la JS Saoura ont fait match nul 0 à 0. De son côté, l'USM Bel-Abbès avait été accrochée à domicile par le MO Bejaia sur le score de 2-2.