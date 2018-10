à l’occasion de la fête nationale de leur pays

Le Président Bouteflika félicite le roi d’Espagne...



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a fait part de ses vives félicitations au roi d'Espagne Felipe VI, à l'occasion de la fête nationale de son pays, exprimant sa «satisfaction» quant à l'évolution «positive» des relations bilatérales entre les deux pays. «Au moment où le Royaume d'Espagne célèbre sa fête nationale, j'ai grand plaisir à vous présenter, au nom du peuple et du gouvernement algériens, ainsi qu'en mon nom personnel, nos plus vives félicitations, auxquelles je joins mes vœux de santé pour Votre Majesté, de progrès et de prospérité pour le peuple espagnol», a écrit le Chef de l'État, dans son message de félicitations. Le Président Bouteflika a souligné également sa «satisfaction» quant à «l'évolution positive que connaissent les relations bilatérales entre les deux pays, tant au plan politique qu'au niveau de la coopération économique». «Dans ce contexte, je me félicite tout particulièrement que la dernière réunion bilatérale de haut niveau, tenue entre nos deux pays à Alger, ait permis de tracer des perspectives nouvelles et porteuses pour le partenariat privilégié à la réalisation duquel l'Algérie et l'Espagne s'attellent», a-t-il affirmé. «Je tiens également à vous réitérer mon engagement de poursuivre, avec Votre Majesté, les efforts communs pour la promotion de nos relations au bénéfice de nos deux peuples amis», a ajouté le Président de la République.



… le président du gouvernement...



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, dans lequel il lui a exprimé sa volonté de continuer à œuvrer pour le développement et la promotion des relations politiques et économiques entre les deux pays. «La célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'agréable occasion de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens, ainsi qu'en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations et mes vœux de santé et de bonheur pour vous-même, et de prospérité pour le peuple espagnol ami», a écrit le Chef de l'État, dans son message. Le Président Bouteflika a rappelé, dans son message, que l'Algérie et l'Espagne «sont liées par des relations traditionnelles d'amitié et de coopération assises sur un dialogue politique de qualité et un vaste partenariat économique et commercial substantiel en plein essor et mutuellement avantageux». «La 7e réunion bilatérale de haut niveau, tenue récemment à Alger, a assurément marqué une étape qualitative nouvelle dans l'approfondissement de notre dialogue politique et le renforcement d'une coopération économique aussi vaste qu'ambitieuse», a-t-il affirmé. «Je sais l'intérêt personnel que vous portez aux relations de votre pays avec l'Algérie. Je tiens, pour ma part, à vous assurer que je continuerai, comme par le passé, à apporter ma contribution au développement et à la promotion de nos relations politiques et économiques», a conclu le Président de la République.



… et son homologue équato-guinéen



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue équato-guinéen, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a renouvelé sa disponibilité à œuvrer, avec lui, au raffermissement des relations entre les deux pays. «La célébration par la République de Guinée Equatoriale de sa fête nationale m'offre l'agréable opportunité de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens, et en mon nom personnel, nos félicitations les plus chaleureuses, ainsi que mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour Votre Excellence, et de progrès et de bien-être pour le peuple équato-guinéen frère», a écrit le Chef de l'État, dans son message. «Il me plaît, également, de saisir cette heureuse occasion, pour vous renouveler mon entière disponibilité à œuvrer, avec vous, au raffermissement des relations d'amitié et de coopération qui unissent nos deux pays, et à l'approfondissement de notre concertation sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun», a-t-il ajouté.