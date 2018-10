MDN : 7 casemates détruites à Bouira et 3 à Oum El-BOuaghi

Suite à une opération de ratissage menée à Bouira/1re RM, un détachement de l’ANP a découvert et détruit, le 10 octobre, sept casemates. Un autre détachement de l’ANP «a saisi, à Djanet/4e RM, un fusil à lunette et un chargeur garni, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Blida/1re RM, un narcotrafiquant en possession de 5 kilos de kif traité. 8,4 quintaux de feuilles de tabac et 5.522 paquets de cigarettes ont été saisis à Biskra/4e RM, et à Oum El-Bouaghi/5e RM.

«Un détachement de l’ANP a détruit trois casemates, le 11 octobre. D’autres détachements ont arrêté, à Bordj Badji Mokhtar/6e RM, et à Djanet/4e RM, 29 orpailleurs, alors que des tentatives de contrebande de 13.085 litres de carburants ont été mises en échec à Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf/5e RM.» D'autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont intercepté, à Tébessa/5e RM, deux narcotrafiquants en possession de 32 kilos de kif traité, et ont arrêté également un contrebandier et saisi 3.007 unités de boissons à El- Oued/4e RM.



Reddition de deux terroristes à Bordj Badji Mokhtar

Deux terroristes se sont rendus, jeudi, aux autorités militaires à Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire). Il s’agit du dénommé Zaydi Hamdou, dit "Abou Ahmed", qui avait rallié les groupes terroristes en 2012, et de Barbri El-Hassan, alias "Abderrahmane", qui avait rallié les groupes terroristes en 2017.