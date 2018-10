Haute instance indépendante de surveillance des élections : 29 wilayas en formation

29 wilayas ont pris part, jeudi à Béjaïa, à un séminaire de formation, organisé par la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), au profit de ses membres, composant les structures locales et des représentants de l’administration.

L’objectif étant de renforcer les connaissances de chacun dans la gestion des élections, leur organisation et leur supervision dans les différentes phases du processus. Présidée par Brahim Boudoukha, vice-président du HIISE, les participants, pour l’essentiel des magistrats et des représentants de la société civile, la rencontre s’est focalisée sur l’élection présidentielle, mettant en avant l’impératif de la veille à la régularité du scrutin dans toutes ses étapes, allant du dépôt des candidatures jusqu’au déroulement de la campagne et à la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, en passant par la remise des listes électorales et la répartition équitable des moyens de campagne.