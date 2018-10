Développement des pépinières : Vers la mise en place d’un conseil interprofessionnel

«Le développement de l’activité de production des plants et le renforcement du rôle des pépinières doivent être placées au premier plan des priorités, c’est dans ce sens que nous avons mis en place un programme national de production de semences et de plants», a déclaré, jeudi, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.

Présidant une journée technique sur le développement des pépinières, organisée par le Groupe Génie rural, et placée sous le thème «Pépinière : Élément moteur du développement de l’agriculture», M. Abdelkader Bouazghi, a insisté sur l’importance d’intensifier la production locale des semences et cultures maraîchères, pour booster le secteur agricole, améliorer la productivité et la qualité du matériel végétal, et à se libérer de l’importation en multipliant la production des semences. Chose qui permettra, selon lui, de satisfaire les besoins du pays et de s’orienter vers l’exportation. Dans ce contexte, il a fait savoir que cette rencontre s’inscrit en droite ligne de la nouvelle stratégie des pouvoirs publics initiée sous les orientations stratégiques du Président de la République, pour parvenir à la sécurité alimentaire, promouvoir l’agriculture durable et améliorer les conditions de vie des populations. M. Bouazghi a souligné que le programme mis en place dans le domaine des semences et des pépinières constitue l'une des bases de l'intensification des produits agricoles et forestiers.

Il a rappelé, à ce propos, que la production nationale actuelle en semences améliorées s'élève à 1,5 million de quintal, et que le but escompté était d'atteindre 2,24 millions de quintaux à l'horizon 2022. Dans le domaine des semences et des plants, et au regard des objectifs de production prévus à l'horizon 2022 et qui seront de l'ordre de 161 millions de quintaux de légumes, dont 69 millions de quintaux de pomme de terre, les besoins en semences, notamment les semences améliorées, est de 400.000 quintaux, concernant les légumes, et de 5,2 millions de quintaux de semences de pomme de terre, d'après le ministre. Pour ce qui est des arbres fruitiers et des vignes, qui représentent également l'une des plus importantes productions en économie nationale, le ministre a indiqué que «les quantités disponibles dépassaient les 25 millions de plants, tandis que les besoins nationaux en la matière représentent 55 millions de plants». Quant au domaine forestier, la production actuelle est autour de 25 millions de plants, tandis que les besoins nationaux atteindront les 38 millions de plants à l'horizon 2022.

À l’occasion de cette journée, M. Bouazghi a procédé au lancement d’une réflexion pour la mise en place d’un conseil interprofessionnel des pépinières, qui, selon lui , est «une démarche de structuration et de fédération qui jouera sans doute un rôle prépondérant dans le développement de la filière, et constituera un espace de concertation pour les professionnels et les institutions concernées, pour orienter la politique du développement du secteur de la production de plants». L’accent a été mis, également, sur l’exploitation et l’optimisation de l’ensemble de moyens humains, techniques et matériels existants, le renforcement de la recherche scientifique dans le domaine, l’élargissement des superficies des terres destinées aux plants de pépinières, ainsi que l’accompagnement des opérateurs privés et l’organisation de la filière.



L’Algérie produit plus de 30% de semences, et en importe le reste



Évoquant l'intérêt accordé, par le secteur, aux banques de gènes susceptibles de sauvegarder l’héritage végétal garantissant ainsi la sécurité alimentaire, M. Abdelkader Bouazghi dit que «la création de la banque de gènes a connu une évolution en dents de scie, d'où la nécessité de la relancer par la commission récemment mise en place au niveau de l'Institut national des recherches en agronomie (INRA)».

De son côté, le président du Groupe Génie rural, M. Bousseka Mahfoud, a indiqué que le Conseil national des professionnels et propriétaires de pépinières devrait se charger de toutes les préoccupations de cette catégorie, et œuvrer à aplanir toutes les difficultés pouvant entraver le développement de cette filière.

M. Bousseka a indiqué, à cet égard, que le Groupe dispose de 73 pépinières couvrant 31 wilayas, sur une superficie globale estimée à 970 hectares, dont 750 exploitables, outre des laboratoires pour la production des plants d'une capacité de production de 150 millions d’unités de différents types, soit l’équivalent de 55% de la capacité de production nationale.

À ce propos, M. Bousseka a rappelé les deux projets-pilotes de développement des deux pépinières de Tadmaït (Tizi Ouzou) et d’El-Harrach, qui seront présentés ultérieurement. En réponse à une question relative au taux de couverture des besoins nationaux en termes de semences et de plants, ce responsable a fait savoir que l’Algérie produisait plus de 30% de ses besoins, et importait le reste. Notons que les différentes programmes de développement initiés par le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche ont permis la création de 530 pépinières agréées. À ce jour, le nombre de plants arboricoles et viticoles déclarés par 39 établissements producteurs (pépinières) s’élève à 10.441.930 plants au niveau de 21 wilayas.

Sarah A. Benali Cherif