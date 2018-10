Secteur agricole : Un développement fulgurant

«Les efforts consentis par les pouvoirs publics depuis les années 2000 pour le développement du secteur agricole ont été couronnés par d’importantes réalisations au bénéfice du citoyen algérien», a indiqué, jeudi, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.

M. Abdelkader Bouazghi, qui s’est exprimé, lors de la cérémonie de clôture du 18e Salon de l’élevage et de l’agro-équipement (SIPSA-SIMA), a souligné l’évolution et le développent du secteur agricole en Algérie, permettant actuellement de satisfaire les besoins de la population. En effet, le ministre a considéré que grâce à cette évolution, le citoyen consomme aujourd'hui des légumes issus à 100% de la production algérienne, précisant que c’est aussi le cas pour la viande blanche consommée en Algérie. «100% de la viande blanche et 95% de la viande rouge sont le fruit de la production nationale», a-t-il dit, tout en soulignant l’intérêt qu’accorde le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au secteur de l’Agriculture, pour atteindre la sécurité alimentaire et sauvegarder la souveraineté nationale. Le ministre a, dans ce contexte, énuméré les importantes actions entreprises par le gouvernement visant la consolidation et le développement du secteur agricole. Il a, dans ce sillage, rappelé les subventions de l’État ayant permis de booster le secteur agricole et de réaliser des résultats probants et atteindre les objectifs escomptés. Le ministre a cité, à titre d'exemple, la wilaya de Djelfa qui est passée du statut de wilaya purement pastorale au statut de wilaya productrice de toutes sortes de fruits et légumes, ainsi que de viandes de diverses provenances. Il a également évoqué le cas de la wilaya de Biskra qui produit, de nos jours, plusieurs denrées alimentaires, alors qu'auparavant, elle ne produisait que des dattes. «Ces deux wilayas, ayant beaucoup évolué, participent grandement à l'atteinte de la sécurité alimentaire dans le pays», a-t-il dit, tout en faisant part de l’existence de plusieurs autres wilayas qui enregistrent des évolutions notables dans ce secteur. Par ailleurs, M. Bouazghi a évoqué les nombreuses actions de coopération menées entre l’Algérie et les Pays-Bas, pays à l'honneur dans de la 18e édition du Salon SIPSA-SIMA.

Pour sa part, l’ambassadeur néerlandais, M. Robert Van Embden, a mis en avant la volonté de son pays de renforcer sa coopération avec l'Algérie, une volonté également exprimée par la ministre hollandaise de l'Agriculture, qui est venue visiter les stands de cette édition du SIPSA-SIMA. Le ministre, qui a qualifié l’organisation de ce Salon de succès, a fait savoir que les différents stands ont reçu 25.000 visiteurs durant sa tenue. Il convient de noter que 550 opérateurs économiques ont participé à cette édition du Salon SIPSA-SIMA, dont 280 opérateurs économiques venus de 32 pays. Ce Salon, organisé sous le thème «Pour une agriculture intelligente, face au défi d’une sécurité alimentaire et sanitaire durable», a été marqué par l’organisation de plusieurs conférences liées aux recommandations issues des Assises nationales de l'agriculture d'avril dernier, priorité nationale du gouvernement et de l'Organisation interprofessionnelle des filières agricoles. Dans ce cadre, quatre forums ont été organisés, en marge de l'exposition, à savoir le «Forum interprofessionnel du lait et produits laitiers», «Forum international de l'agro-écologie, de l'environnement horticole, de la mécanisation innovante et des ressources renouvelables», «Forum fruits et légumes maraîchage à l'export», ainsi que le «Forum international de l'aquaculture et des ressources halieutiques. À l'issue de la cérémonie de clôture du SIPSA-SIMA, des Trophées ont été remis, notamment à l'expert des questions agricoles, M. Mokran Nouad, à la membre de Filaha Innov et enseignante-chercheuse à l'USTHB, Djamila Haliche, au président de la fondation Filaha de la wilaya de Djelfa, Hakim Zoubiri, ainsi qu'aux entreprise EOPAM, Djazagua et à la ferme pédagogique d'Alger.

Kamélia Hadjib