Formation professionnelle dans la pêche et l’aquaculture

Le secteur de la pêche et de l’aquaculture séduit de plus en plus de jeunes. Et pour cause, ce créneau croît, en effet, d’une façon significative, à telle enseigne que pour la seule année pédagogique 2018/2019, plus de 3.000 stagiaires ont rejoint différents établissements de formation du secteur. Qualifiant ce chiffre de «record», le directeur général de la pêche et de l’aquaculture, qui a donné le coup d’envoi de l’ouverture de cette année pédagogique à l’École supérieure des techniques de pêche de Cherchell, a indiqué «les établissements du secteur ont accueilli un nombre inédit de stagiaires, comparativement aux années précédentes». Poursuivant ses propos, M. Taha Hammouche a indiqué que le nombre de nouveaux inscrits, estimé à 730, l’année passée, a été porté à 1.206, cette année, dont 1.056 en formation de base et 150 en formation continue. «Cette hausse est due, essentiellement, à la réactualisation des programmes de formation, outre les ateliers régionaux de sensibilisation, organisés, en septembre dernier, à Annaba, Cherchell et Ghazaouet, pour promouvoir cette branche», a-t-il dit.

S’exprimant sur le projet de révision et réactualisation des programmes de formation pour l’année 2017/2018, le responsable dit que celui-ci a permis également l’ouverture d’une nouvelle filière relative à la conduite des bateaux d’aquaculture, et ce en réponse aux nouveaux besoins exprimés par les investisseurs dans le domaine. Par ailleurs, M. Hammouche a fait savoir qu’actuellement, les écoles et instituts de formation en pêche du pays (au nombre de huit) assurent une offre globale de 100 postes pour la formation de plongeurs professionnels, en perspective de la campagne de pêche au corail, outre 101 places de formation dans la conduite des bateaux d’aquaculture, parallèlement à la poursuite de la formation de 357 stagiaires, ayant réussi leur cursus de l’année dernière.

Par ailleurs, plus de 1.200 autres stagiaires en apprentissage ont été accueillis, dans la formule à la carte, pour une formation dans les domaines de l’aquaculture intégrée à l’agriculture, la maintenance de moteurs, et sécurité maritime.



Projet de centre de sécurité maritime



Pour ce qui concerne les objectifs fixés pour le secteur, M. Hammouche prévoit le parachèvement de la promulgation de tous les textes de loi relatifs à l’obtention de diplômes de formation en la matière, les attestations de sécurité maritime, et l’attestation de qualification professionnelle, en collaboration avec la direction de commerce maritime,et le ministère des Transports.

Il a, également, annoncé la formation programmée de 10 enseignants-formateurs en matière de sécurité maritime, dans le cadre du programme de diversification économique du secteur de la pêche «DIV-ECO 2», outre le parachèvement du projet de réalisation d’un centre de sécurité maritime, pour la formation de marins et officiers de pêche.

Sur un autre volet, M. Hammouche a annoncé, dans son intervention, la formation d’une centaine de plongeurs professionnels à l’École d’El-Kala (W. d’El-Tarf), en perspective du lancement de la campagne de pêche au corail, dont il n’a pas fixé la date. Ces plongeurs sont destinés à soutenir sur le terrain, près de 180 autres plongeurs opérationnels, formés durant ces trois dernières années, a-t-il informé.



Exploitation prochaine de 65 projets en aquaculture



Interrogé par l’APS sur cette pratique de détruire la sardine dans l’objectif de spéculer sur son prix, M. Taha Hammouche a admis et déploré cette situation, tout en qualifiant l’acte d’«immoral». Il rappelle, cependant, qu’il s’agit d’une pratique isolée, «et donc non représentative de la déontologie des professionnels de ce secteur», a-t-il dit.

Le responsable a, néanmoins, recommandé aux pêcheurs concernés de faire don de l’excédent ou des invendus aux foyers de personnes âgées et des orphelins, voire aux hôpitaux, au lieu de les jeter à la mer.

Sur une question sur la conservation de la sardine avec de la glace, comme recommandé dernièrement par les responsables du port de Mostaganem, M. Hammouche a répondu que la sardine est un produit hautement périssable, qui ne peut faire l’objet de conservation ou de congélation, dans le souci de préservation de la santé du consommateur. «Il est impératif de consommer la sardine, le même jour où elle a été pêchée», a-t-il conseillé.

Par ailleurs, le même responsable a fait part de l’entrée en exploitation prochainement de 65 projets en aquaculture à l’échelle nationale, d’une capacité de production globale de 35.000 tonnes de poisson/an, rappelant, dans le même sillage, que quelque 66 projets en aquaculture, d’une capacité de production globale de 35.000 tonnes de poisson/an, sont entrés en production, sur un total de 300 investissements similaires actuellement en cours d’examen à l’échelle nationale.

S. A. B. Cherif