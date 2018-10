Promotion des exportations : Un plan d’action en cours d’élaboration

- Introduction du fret terrestre, au titre du soutien accordé par le Fonds de soutien pour la promotion des exportations.

La vitesse de croisière semble être déclenchée pour les produits agricoles et agroalimentaires. Un plan d’action national pour la promotion des leurs exportations «est en cours d’élaboration», a annoncé jeudi à Alger, le ministre du Commerce lors d’un Forum sur la filière fruits et légumes à l'export, organisé en marge du 8e Salon de l'élevage et de l'agroéquipement (Sipsa). S’ajoute un autre instrument, et non des moindres, à savoir «la stratégie nationale de diversification des exportations» à laquelle nombre d’ateliers ont été consacrés. Satisfait de la dynamique actuelle en la matière, Saïd Djellab s’appuie sur des chiffres révélateurs, affirmant que les exportations algériennes hors hydrocarbures ont atteint 1,2 milliard de dollars durant les huit premiers mois de 2017, avant de ne passer à 2 milliards USD durant la même période de 2018. Afin de mener à bon port cette démarche, le ministre relève la nécessité d’encadrer les opérations d’exportation des produits notamment agricoles. L’atteinte de l’objectif est également tributaire de l’adaptation des instruments de financement, auxquels, fait-il savoir, des «des réformes sont prévues».



Accréditation de tous les laboratoires



Ne voulant rien laisser au hasard, son département a pris l’initiative d’introduire également le fret terrestre au titre du soutien accordé par le Fonds de soutien pour la promotion des exportations. Aux yeux du ministre, c’est une condition sine qua non de réussir les exportations vers le marché africain.

D’autres mesures seront prises. M. Djellab annonce l’introduction d’une prime à l’exportation basée sur la valeur ajoutée, la mise en place d’un agrément devant faciliter les exportations, la promotion du métier de l’exportateur et l’élaboration d’un guide au profit de l’exportateur.

D’autre part, le premier responsable du secteur précise que ledit plan d’action s’articule autour de cinq axes.

A propos de la certification de l’ensemble des laboratoires de certification et de normalisation des produits agricoles, M. Djellab souligne que son département ministériel est en concertation avec l'Organisme algérien d’accréditation (ALGERAC) pour accréditer tous les laboratoires de certification publics et privés à l’effet de renforcer la certification des produits agricoles, dont les premiers résultats verront le jour vers la fin novembre prochain.

Sur sa lancée, le ministre affirme qu’avoir une place sur les marchés internationaux, l’agriculture aura besoin de l’innovation et de transferts technologiques pour une meilleure compétitivité. S’ajoute la logistique pour laquelle les départements du Commerce et des Travaux publics et des Transports mènent un travail pour l’élaboration d’une cartographie de plates-formes logistiques.

Dans le cadre de l’intégration continentale, «un travail est en cours d'élaboration pour la mise en place de deux plates-formes logistiques : la première à Tindouf et la seconde à Tamanrasset», annonce M. Djellab, ajoutant que d’autres plates-formes à l’étranger, en Russie notamment, sont à l’étude. Passant au peigne fin les différentes actions que son département mène, le ministre rebondit sur une démarche, en concertation avec le département des Affaires étrangères, liée à la mise en place d’un dispositif pour que les représentations commerciales jouent leur plein rôle dans l’accompagnement des exportateurs.

A l’issue de cette rencontre, le ministre du Commerce annonce, en termes de nouveautés, qu’un «décret exécutif définissant les modalités d'élaboration et de fixation de la liste des marchandises soumises au Droit additionnel provisoire de sauvegarde et les taux correspondants vient être publié au Journal officiel, la liste est pratiquement finalisée. Ainsi, «pratiquement tous les produits seront soumis à cette taxe au lieu d’interdire leur importation».

Rappelons à ce sujet que la Loi de finances complémentaire 2018 a institué un Droit additionnel provisoire de sauvegarde applicable aux opérations d'importation de marchandises, qui est fixé entre 30% et 200%. D’autre part, il y a lieu de souligner que la liste des marchandises soumises au DAPS et les taux correspondants, précisons-le, sont arrêtés par un comité interministériel, présidé par le représentant du Premier ministre, et composé des représentants des ministères des finances (impôts et douanes), du Commerce, de l'Industrie et de l'Agriculture, ainsi que du représentant de la chambre algérienne de commerce et d'industrie.

Fouad Irnatene