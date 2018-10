Coopération algéro-tunisienne : Des B2B à Oran

Une délégation tunisienne composée d’une dizaine d’entreprises séjourne à Oran depuis mercredi dernier dans le cadre de sa participation aux rencontres B2B organisées par le centre de promotion des exportations tunisiennes (CEPEX) en marge de la 14e édition du Salon Batiwest au Palais des Expositions de M’dina El Djedida.

Une majorité de ces entreprises représentent des activités liées au bâtiment : construction, architecture, aluminium, produits sanitaires et autres, souligne M. Rafik Mansouri , chef de la mission commerciale tunisienne à Oran « Prés de 70 entreprises algériennes ont exprimé le désir de participer à ces rencontres. Pour nous, Oran est une wilaya importante qui connaît un développement à plusieurs niveaux ,en particulier dans le domaine de la construction et de l’hôtellerie. A cela s’ajoute le fait qu’elle s’apprête à accueillir les Jeux Méditerranéens de 2021. Aussi, nous souhaitons que les entreprises algériennes et tunisiennes saisissent cette opportunité pour nouer de nouveaux partenariats, que ce soit en Algérie ou en Tunisie. Raison pour laquelle nous avons ouvert une nouvelle antenne de notre organisme à Oran», a affirmé notre interlocuteur. Ce dernier a fait savoir qu’actuellement plus de 150 entreprises tunisiennes activent en Algérie dans divers secteurs, ajoutant que depuis l’entrée en vigueur de la loi de finances 2018, qui a apporté une série de restrictions en matière d’importations, la balance commerciale est en faveur de l’Algérie. Le volume des échanges commerciaux (importations et exportations) entre les deux pays ne dépasse pas le 1 milliard d’euros par an, selon le même responsable. La Tunisie importe de l Algérie des hydrocarbures, des produits agroalimentaires, des articles électroniques et électroménagers, le sucre et le verre. La mission du centre de promotion des exportations tunisiennes installé en Algérie depuis 1973 s’articule autour de quatre principaux axes, informer, conseiller et orienter les exportateurs tunisiens vers des opportunités d’échanges à l’international et de partenariat commercial, en mettant à leur disposition un système d’information et de veille concurrentielle. Il s’agira également d’ appuyer les acteurs économiques dans leprocessus d’exportation en les soutenant administrativement et financièrement et de les accompagner sur les marchés extérieurs en organisant des actions promotionnelles, des rencontres de partenariat et des missions de prospection.

Amel Saher