Tourisme : relever le défi de la qualité

Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels le Pr Mohamed Mebarki, a présidé jeudi, à l’hôtel Mazafran, Zéralda avec le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, la cérémonie de lancement du programme de formation continue au profit des travailleurs Du groupe Hôtellerie, Tourisme, Thermalisme (HTT)). Une démarche qui s’inscrit dans le cadre de la convention signée avec l’Office national pour le développement de la formation continue et l’apprentissage (ONDEFOC).

La formation en question qui est à sa 3e phase du programme, concernera pas moins de 3.300 professionnels et fonctionnaires du Groupe HTT à travers l'ensemble du territoire national. Une formation qui sera assurée en collaboration avec l’ONDEFOC.

A l’instar de tous les secteurs névralgiques sur lesquels s’appuie toute économie de par le monde, la ressource humaine est l’élément essentiel dans l’équation du développement de l’activité économique et son épanouissement. C’est là, l’idée principale qu’a tenu à transmettre le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, lors de la journée de lancement du programme de formation.

Pour M. Benmessaoud, «l'investissement en l'élément humain était la clé de voûte pour relever le défi de la qualité et concrétiser la politique du développement durable dans le secteur du Tourisme», a-t-il affirmé.

Rappelant, à l’occasion, que la formation dans son secteur occupe une place stratégique au sein du Plan d'orientation de l'aménagement touristique 2030, pour alimenter les structures du tourisme avec un personnel qualifié et compétent, le ministre a souligné la nécessité de «s'adapter à l'ambitieux programme d'investissement dans le secteur touristique et de hisser la qualité des prestations aux normes internationales ».

Le ministre n’a pas omis d’évoquer dans son discours, les différents partenariats et conventions signés avec d’autres départements ministériels dont l’ambition est de former la main-d’œuvre de son secteur afin de proposer un service de qualité, irréprochable, pour attirer une clientèle nationale et internationale.



L’alternative aux hydrocarbures



Dans le même ordre d’idées, il signalera qu’une nouvelle convention paraphée avec le ministère de la formation professionnelle a permis de créer des filières de formation d’excellence dans les métiers de l’hôtellerie, tourisme et thermalisme ».

Au registre des investissements dans le secteur du Tourisme considéré par le gouvernement comme une alternative aux recettes pétrolières, plus de 1.800 projets pour un investissement de 1.400 milliards de dinars, offrant 111.000 nouveaux emplois et plus de 270.000 lits ont été inscrits. 800 nouveaux hôtels ont été réalisés au niveau national offrant 103.000 lits et 44.000 emplois. 11 autres hôtels, représentant 12.000 lits, ont été réalisés dans le cadre du partenariat avec des étrangers.

M. Mebarki, quant à lui, a affirmé qu’actuellement la filière hôtellerie, restauration et tourisme représente 26 spécialités de formation professionnelle dont deux ont été ajoutées cette année. Il ajoutera que son département a institué en 2018 «le Certificat d’aptitude professionnelle et de maîtrise professionnelle et du diplôme de technicien ou de technicien supérieur», précisant que les différentes structures relevant de son département accueillent annuellement 26.000 jeunes inscrits dans toutes les spécialités proposées par le secteur alors que 11.000 apprentis sont diplômés chaque année.

Le ministre indiquera que ledit programme prendra en charge la formation de 109 enseignants qualifiés, pour assurer la supervision pédagogique des spécialistes dans les branches du complexe hôtelier, tourisme et spa, et liés à de nombreuses spécialités telles que la cuisine, la restauration, l'hébergement, la réception et la gestion hôtelière. Celui-ci prendra en charge également la formation de 19 responsables des ressources humaines et la composition des 17 branches du complexe H.T.T.

La formation de 1.467 employés dans les principaux domaines de la cuisine, de la restauration, de l'hébergement, de la réception et de la gestion hôtelière sera également assurée.

Par ailleurs, deux autres accords de partenariats ont été signés avec le ministère de l'Enseignement supérieur et l'Institut national du Tourisme. Le premier prévoyant la formation des étudiants en post-graduation dans la spécialité de gestion touristique et l'ouverture des établissements hôteliers aux étudiants pour les stages pratiques, tandis que le deuxième, paraphé avec le département de la formation professionnelle et le Groupe HTT, porte sur la création de filières de formation continue d'excellence dans le domaine du Tourisme et cela pour répondre à la demande des établissements hôteliers.

Mohamed Mendaci