Le ministre de l’Habitat à Chlef : « éradication des chalets avant fin 2018 »

M. Abdelwahid Temmar qui s’exprimait à l’issue de la présentation d'un exposé sur l’état des lieux du secteur du logement à Chlef, a insisté sur l’impérieuse nécessité, voire l’impératif d'éradiquer, avant la fin de l’année en cours, les chalets mis en place au lendemain du séisme du 10 octobre 1980. Il a rappelé, dans ce cadre, que le programme de remplacement des chalets par des constructions en dur a bénéficié de trois enveloppes financières, outre les différentes facilitations susceptibles d’aider à mettre un terme définitif à ce type d’habitat. «L’Etat a fait sa part de travail», a relevé le ministre. Il convient de signaler que, depuis le lancement, en 2009, du programme de remplacement des chalets à Chlef, pas moins de 14.200 unités en préfabriqué ont été éradiquées. Cependant, le problème se pose toujours pour 4.000 autres unités dont les propriétaires ne peuvent bénéficier d’aides étatiques à cause de litiges légaux autour du foncier ou de la propriété du chalet concerné. Le ministre a mis en exergue, lors de cette visite de travail, la nécessité de prendre une décision au niveau local pour l'examen des dossiers en suspens. Aussi et tout en notant que «les fonds nécessaires au règlement de ce problème sont disponibles, il exprimé le souhait de voir éradiquer, d’ici fin 2018, le reste des chalets qui sont encore occupés dans cette wilaya. Il faut savoir qu’en ce qui concerne le financement, 510 dossiers ont été rejetés après examen, au motif que les demandeurs sont déjà bénéficiaires de logements. Il reste encore 3.431 dossiers n’ayant pas encore été introduits auprès des services compétents, tandis que 85 autres sont en cours de financement.

Le ministre a donné par ailleurs des instructions aux responsables concernés pour le «lancement, avant fin 2018, du chantier d’un premier lot de 1.000 unités de type promotionnel aidé». Aussi, l’engagement a été pris aux fins d’affecter un programme de 500 unités similaires au profit de la wilaya durant le début de l’année prochaine, et ce, «dans le cas du lancement effectif des travaux du premier lot», a-t-il affirmé. S’exprimant à propos d’une autre préoccupation soulevée par les responsables de la direction du logement de cette wilaya, à savoir le problème des logements de type F1, le ministre a évoqué la possibilité de les affecter au profit de jeunes célibataires, ou de couples sans enfant ou, à défaut, «les intégrer dans des F2 ou F3» à condition, a-t-il dit, «d’impliquer le citoyen dans les travaux des aménagements nécessaires». Lors de cette visite, M. Abdelwahid Temmar a d’autre part instruit du règlement des dossiers du foncier, conformément à la loi 15/08 relative aux constructions non conformes ou érigées sans autorisation, qui sont au nombre de plus de 12.000 à Chlef ; un nombre qui a été jugé «énorme» par le ministre. Autre question importante mise en relief par le ministre lors de cette visite, l’importance de «réaliser un calendrier inhérent aux projets de logements et leurs dates de livraison, à l’échelle locale», et ce, pour que les citoyens soient rassurés quant aux délais de réception de leurs logements.



M. Temmar pose la première pierre d’un projet de 3.500 logements AADL à Oued Sly



Le ministre de l'Habitat avait au préalable procédé, dans cette même wilaya, à la pose de la première pierre de réalisation de 3.500 logements AADL, au lieu-dit «Seffah» de la commune d’Oued Sly. L’accent a été au niveau de ce site reparti en trois lots de 1.000 + 1.000 + 1.500 logements, sur l’impératif d’accélérer les travaux du projet, avec la prise en considération des normes de construction en vigueur, «afin d’éviter certaines déficiences éventuelles, d’autant plus que la région est connue pour son activité sismique ayant value à la ville de Chlef, ex-El Asnam, la perte de 80% de son tissu urbain, un certain 10 octobre 1980», fait remarquer le ministre, qui a annoncé «la dotation prévue de 2.524 nouvelles unités AADL au titre du programme 2019». Il a demandé à ce que la sélection des sites d’implantation de ces logements puissent ce faire avant la fin de l’année, et ce, en vue du lancement de leurs chantiers début 2019, après approbation de la loi de finances 2019, a-t-il déclaré, soulignant que «l’Etat algérien est garant des dotations financières relatives aux projets de logements».

Synthèse de : Soraya Guemmouri

Bordj Bou-Arréridj

Distribution de 1.493 logements

le 1er novembre

Le nouveau wali de Bordj Bou-Arréridj, M. Bekouche Benamar, a entamé ses fonctions par un conseil exécutif consacré au dossier épineux du logement social qui se trouve en tête des revendications sociales des citoyens. Selon un communiqué de la cellule de communication, ce conseil qui a réuni les directeurs de wilaya, les chefs de daïra et les présidents d’APC a examiné la situation des projets en cours de réalisation dans le secteur. La wilaya de Bordj Bou-Arréridj qui a bénéficié depuis 1999 à ce jour de 94.719 logements dont 31.600 sociaux. 20.000 ont été livrés mais 4.916 sont encore en construction. Le wali a donné instruction aux différentes institutions pour qu’elles coordonnent leur travail afin de lever rapidement les réserves qui frappent aussi bien les réseaux que l’aménagement extérieur des sites concernés.

Ces réserves retardent la livraison des projets dans les délais et augmentent la détresse des citoyens qui en ont bénéficié a remarqué M. Bekouche. Au cours de la même réunion, une somme de 30 milliards de centimes qui provient de la taxe sur l’habitation a été consacrée à la peinture des façades des bâtiments ainsi qu’à la réhabilitation des toitures et des vides sanitaires. Le premier responsable de la wilaya a insisté pour que l’opération touche tout le territoire de la wilaya avec la nécessité de déterminer les urgences pour toucher en priorité les sites les plus dégradés ajoute le communiqué. Il a annoncé à cette occasion que 1.463 logements seront distribués le 1er novembre prochain. Ces unités seront remises à l’occasion du 64e anniversaire du déclenchement de la Révolution armée, elles sont répartis en 525 logements sociaux, 690 aides à l’habitat rural et 278 logements AADL.

Il a tenu à rassurer les habitants de la commune de Bordj Bou-Arréridj qu’une liste de 1.760 bénéficiaires de logements sociaux sera rendue publique dans les plus brefs délais. L’affichage se fera dans les quartiers de la ville, a-t-il annoncé également.

Cette distribution sera suivie par une autre, plus importante, qui concernera toute la wilaya avec un programme de 5.710 logements qui seront livrés au cours du premier trimestre de l’année prochaine, a déclaré M. Bekouche. Rappelons que 8.662 logements ont été distribués dans la wilaya au cours des dix derniers mois. La dernière en date a eu lieu durant la récente visite du ministre de l’Habitat dans la wilaya. 2.111 logements ont été remis à leurs bénéficiaires ce jour-là. Il s’agit de 1.226 logements AADL qui a connu une dynamique certaine dans la wilaya, 733 unités aides pour l’habitat rural qui est la première formule dans la wilaya avec 38.168 aides et 152 logements promotionnels libres.

F. D.

Constantine

L’ultimatum du wali

Lors d’une séance de travail tenue mercredi dernier au siège de la wilaya, le chef de l’exécutif, Abdessamie Saïdoun, a lancé un ultimatum aux présidents des assemblées populaires communales, selon lequel ces derniers étaient sommés d’envoyer les listes des bénéficiaires des aides au logement rural, et ce sous 30 jours, faute de quoi celles-ci, au nombre de 394 prévues au titre du programme 2017, seront réaffectés à d’autres postulants. Il convient de rappeler, dans ce contexte, que 500 aides au logement rural ont été distribuées, respectivement aux mois de juillet et de septembre, au niveau de la wilaya. Par ailleurs, M. Saïdoun a demandé l’élaboration d’une cartographie de la wilaya recensant les secteurs où une surcharge des classes a été constatée, afin de préparer convenablement la rentrée scolaire 2019-2020. Dans ce contexte, une réunion de travail se tiendra avec les responsables des entreprises en charge de la réalisation des établissements dont la livraison est prévue l’année prochaine, auxquels il a été enjoint de respecter les délais, d’autant plus que plusieurs opérations de relogement en direction des nouvelles villes Ali Mendjeli et Massinissa sont d’ores et déjà programmées. Enfin, le wali a instruit le directeur des Travaux publics et des Transports de préparer une liste des ouvrages à assainir en prévision de la détérioration des conditions climatiques, de même qu’il a chargé celui des Ressources en eau de poursuivre les opérations de curage des oueds et cours d’eau, ainsi que celui des avaloirs et des réseaux d’assainissement afin d’assurer un écoulement normal des eaux lors d’épisodes pluvieux importants. I. B.



Skikda

Réception de 80 logements à El-Hadaiek avant fin 2018



Pas moins de 80 logements publics locatifs (LPL) et publics promotionnels (LPP) seront réceptionnés «avant la fin de l’année» dans la daïra d’El Hadaiek (sud de Skikda), a-t-on appris jeudi dernier auprès de la chef de daïra, Hadda Chorfi, qui a indiqué que pas moins de 70 logements publics promotionnels, d’un quota de 130 unités en cours de réalisation par l’agence foncière dans la commune d’El Hadaiek, seront distribués à l’occasion du 1er novembre prochain. Il sera également procédé à l'attribution, avant la fin de l’année, de 10 logements publics locatifs dans la commune d’Ain Zouit, a-t-elle ajouté. Dans ce contexte, Mme Chorfi a fait savoir que 40 logements destinés à la résorption de l’habitat précaire et 90 LPL seront réceptionnés courant de l’année 2019, dans la commune de Bouchetata. Ces logements n’attendent plus que les travaux d’aménagement extérieur pour être réceptionnés, selon la même source qui a également fait état de la réalisation en cours de 80 logements dans la commune d’El Hadaiek destinés à la résorption de l’habitat précaire. Par ailleurs, la daïra d’El Hadaiek a bénéficié au cours de l’année 2018 d’un quota de 250 aides à l’habitat rural parmi lesquelles 77 aides ont déjà été affectées à leurs bénéficiaires.



Tissemsilt

Relogement de 20 familles à Ouled Bessam



Vingt familles résidant dans du vieux bâti ont été relogées jeudi dernier à Oueld Bessam, a-t-on appris auprès de l’APC. L’opération a touché les familles résidant au quartier 1er Novembre (ex-Derb) qui ont été relogées à la nouvelle cité 180 logements. Des moyens matériels et humains ont été mobilisés pour cette opération, selon la même source, qui a signalé que les habitations précaires ont été démolies pour permettre la concrétisation de la nouvelle voie urbaine au niveau de cette ville. Par ailleurs, 20 logements de résorption de l’habitat précaire (RHP) sont en cours de réalisation à Ouled Bessam avec un taux d’avancement de 70 %. Cette collectivité a bénéficié, depuis le quinquennat 2005-2009 et jusqu’à fin du premier semestre de l’année en cours, d’un quota de 520 logements au titre du programme RHP, dont 230 ont été réceptionnés.