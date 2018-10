Bilan de la saison estivale des Services publics de l’eau et de l’assainissement

Le ministre des Ressources en Eau, M. Hocine Necib, a présidé jeudi une réunion de travail consacrée à l’évaluation de la qualité des services publics de l’eau et de l’assainissement durant la saison estivale.

Cette réunion a permis d’examiner les point forts et les points faibles qui ont caractérisé ces services par les différents opérateurs, en l’occurrence l’ADE, l’ONA, SEAAL pour Alger et Tipasa, SEOR pour Oran et SEACO pour Constantine. Les participants à cette réunion se sont félicité du bon déroulement de la saison estivale, du fait que les indicateurs présentés par les différents intervenants ont révélé que la disponibilité de la ressource ainsi que les mesures mises en œuvre dès la fin de l’été 2017, notamment sur le plan organisationnel, ont permis à la population de passer un été dans des conditions convenables et sans incidents majeurs.

En matière d’alimentation, une nette amélioration a été enregistrée comparativement à la saison estivale précédente tant en matière de fréquences de distribution qu’en termes de qualité de l’eau distribuée. En effet, la fréquence de distribution au quotidien a atteint 78 %, dont 40% en H24, alors qu’elle n’était que de 65%, dont 35% en H24 durant la même période de l’année précédente.

Il y a lieu de noter que les mesures mises en œuvre visant l’amélioration du service public de l’eau à travers 592 communes ayant enregistré des perturbations plus au moins importantes durant la saison estivale 2017, ont donné leurs fruits. 330 de ces communes bénéficient désormais d’une alimentation quotidienne touchant ainsi plus de 8 millions d’habitants. Les communes restantes, soit 225, voient leur alimentation s’améliorer progressivement jusqu’à la fin de l’année en cours. Ce résultat a été atteint grâce à la disponibilité des ressources en eau mais pas seulement. La mise en service de nombreux projets structurants a fortement contribué à l’amélioration de l’alimentation de plus de 2 millions d’habitants. Il en est de même pour les projets locaux mis en service et portant sur la réalisation et la réhabilitation de forages, la réalisation de réservoirs, la réhabilitation des stations de pompage et la mise en service de plusieurs stations de déminéralisation d’eau dans le Sud. En outre, le dispositif organisationnel mis en place et la mobilisation des équipes à tous les niveaux de responsabilité ont également été profitables. Sur un autre volet non moins important, l’application des instructions du ministre portant sur le nettoyage des ouvrages de stockage, l’approvisionnement en quantités suffisantes en produits de traitement, l’accroissement du nombre de prélèvements et des analyses ont permis de distribuer une eau de qualité irréprochable et conforme aux standards internationaux. Le volet assainissement n’est pas en reste. L’amélioration de la qualité des eaux de baignade ainsi que l’ouverture de nouvelles plages ont également caractérisé la qualité du service public de l’assainissement durant la saison estivale. Ainsi, 370 plages réparties sur les 14 wilayas côtières ont été autorisées à la baignade et ce, grâce aux 29 stations d’épuration, mais aussi au dispositif de protection des plages mis en place par l’ONA, la SEAAL et la SEOR en collaboration avec les directions de wilaya concernées. Le dispositif a mis l’accent sur la sécurisation du fonctionnement des STEP et des stations de pompage, des groupes électrogènes et des ouvrages annexes ainsi que le curage des DVO et la surveillance des points noirs sur les réseaux. Par ailleurs, les intervenants ont passé en revue les actions engagées dans le cadre de la préparation de la saison estivale 2019 et ont évalué leur état de mise en œuvre. Le premier responsable du secteur a insisté sur le lancement, dans les meilleurs délais, des programmes de développement en se fixant des objectifs chiffrés et en mettant l’accent sur la couverture des zones éparses. Enfin, le ministre, qui s’est réjoui de l’atteinte des objectifs arrêtés, a reconnu que la marge de progression reste importante et que des efforts sont à fournir dans la réparation des fuites, les délais d’intervention, l’éradication des branchements illicites et dans le renforcement de la communication. Il a exhorté l’ensemble des responsables de son secteur, à tous les niveaux, à maintenir le même niveau d’engagement et de mobilisation pour assurer des services publics à la hauteur des attentes de la population partout à travers le territoire national. Aucun recul ne sera admis, a-t-il averti.

Conférence Islamique des Ministres de l’eau

M. Hocine Necib au Caire

M. Hocine Necib, ministre des Ressources en Eau, prendra part à la 4e session de la Conférence islamique des ministres chargés de l’eau qui se tiendra dans la capitale égyptienne du 14 au 16 octobre. La conférence traitera des problèmes de l'eau dans le monde islamique et examinera les défis liés à l'eau et les solutions proposées, en particulier en ce qui concerne les projets communs des États membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI). M. Necib présentera, lors de cette conférence, une communication portant sur l’importance de la coopération dans le domaine de la gestion des ressources en eau ainsi que l’expérience algérienne en la matière. Parmi les principaux thèmes à l’ordre du jour figure le plan de mise en œuvre de la vision de l'OCI sur les divers problèmes liés à l'eau. Le plan comprend plusieurs objectifs: évaluer les besoins et les capacités des États membres, identifier les principaux instituts de l'eau, entreprendre des activités coopératives sur le renforcement des capacités et les idées technologiques innovantes, promouvoir des programmes conjoints de formation. La conférence débattra également de l'étude menée par l'OCI et identifiera les besoins et les priorités des pays membres dans le domaine de l'eau avec une table ronde sur le renforcement de la gestion intégrée des ressources en eau, en vue de la réalisation des objectifs de développement durable.