Industrie pharmaceutique : La nouvelle usine de Sanofi inaugurée à Sidi Abdellah

Le groupe pharmaceutique Sanofi Algérie a inauguré, jeudi dernier, sa nouvelle usine. La cérémonie s’est déroulée au pôle pharmaceutique et biotechnologique de la ville nouvelle de Sidi Abdallah (Alger), en présence du ministre de l’industrie, Youcef Yousfi, et de nombreux responsables du groupe. Fruit d’un investissement de plus de 85 millions d’euros (10,6 milliards de dinars), ce site est le plus important complexe de production et de distribution pharmaceutique en Afrique. S’exprimant à cette occasion, Haissam Chraiteh, directeur général de Sanofi Algérie a souligné que « le complexe industriel de Sanofi est le projet qui synthétise le mieux l’engagement à long terme de Sanofi en Algérie aux côtés des autorités et pouvoirs publics, des professionnels de la santé et en tant que partenaire des patients algériens». Il dira dans ce sens que « l’existence du complexe de Sidi Abdallah est un signal fort de la responsabilité de notre entreprise qui tient toujours ses promesses et de notre engagement aux côtés des autorités algériennes et pouvoirs publics ». Il a fait savoir que « ce complexe, qui emploie près de 400 collaborateurs, offre une centaine de spécialités pharmaceutiques, couvrant différentes aires thérapeutiques telles que le diabète, la cardiologie, la neurologie et la douleur », avant d’ajouter que « Sanofi augmentera par ailleurs, progressivement, la production locale de ses produits pour la porter à 80%, contre 65% actuellement». Selon lui, la commercialisation des médicaments produits à partir du complexe de Sidi Abdellah se fera au cours de l'année prochaine 2019, après l'achèvement du processus des validations auprès du ministère de la Santé. « Notre objectif pour 2019 est de monter en puissance, c'est un travail énorme qui nous attend, notamment avec un programme considérable de qualifications et de validations », a précisé M. Chraiteh. En réponse a une question sur les objectifs du groupe en matière d'exportation des médicaments produits en Algérie, M. Chraiteh a souligné que «la priorité est de démarrer le complexe de manière fiable». Il a précisé que «le site est fait pour être amené à produire plus de formes et de produits de gamme Sanofi. Mais avant d'aller plus loin dans son élargissement il doit d'abord consolider son démarrage et respecter les engagements pris en matière de sécurisation d'approvisionnement». De son côté, Philippe Luscan, vice-président exécutif, affaires industrielles globales de Sanofi, n’a pas manqué d’exprimer sa pleine satisfaction quant à l’inauguration de cette usine, indiquant que « ce projet représente le plus important investissement du réseau industriel de Sanofi en Afrique. Il témoigne de notre excellence industrielle et de notre volonté de rendre nos innovations pharmaceutiques disponibles partout dans le monde». «Le complexe va forcément attirer des partenariats. Nous sommes inscrits dans un écosystème et nous faisons partie d'un tissu industriel», a ajouté M. Luscan.

Il a affiché à cet effet la disponibilité du groupe à nouer de nouveaux partenariats avec des opérateurs locaux pour augmenter le taux d'intégration nationale. Concernant les projets de Sanofi en Algérie, les responsables du groupe ont cité, entre autres, le partenariat entre Saidal et Sanofi Pasteur pour la production locale de vaccins. «Les discussions autour de ce projet sont en cours et nous restons toujours dans une logique de développement continue en Algérie», a précisé Haissam Chraiteh, directeur général de Sanofi Algérie.

Makhlouf Ait Ziane