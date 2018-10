RCD : Renforcer les capacités des communes

La révision du code communal et de wilaya constitue une «opportunité» pour engager le débat entre les élus eux-mêmes et avec les citoyens afin d’asseoir une pratique politique «innovante» et «consacrer l’élu dans son rôle d’entrepreneur des politiques publiques», a indiqué hier à Alger le président du Rassemblement pour le culture et la démocratie (RCD), Mohcen Belabès. Intervenant à l’ouverture du congrès des élus du RCD, M. Belabès a expliqué qu’il s’agit notamment d’«identifier les besoins de renforcement des capacités des communes et des wilayas, de lister les bonnes pratiques en termes de coopération et d’échange dans le cadre de l’intercommunalité».

Il a insisté sur la nécessité pour les élus de se pencher sur «l’animation des quartiers et des villages qui demeurent des foyers autour desquels s’organise une partie importante de la vie sociale et économique».